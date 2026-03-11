Блогерка змогла погасити іпотеку за два роки — як це їй вдалось

Блогерка змогла погасити іпотеку за два роки. Фото: Mirror. Колаж: Новини.LIVE

Британська блогерка стверджує, що змогла погасити іпотеку лише за два роки, без виграшу в лотерею і великої зарплати. Їй допомогли дрібні звички, підробітки і трохи впертості.

А одне з головних правил звучить майже кумедно — душ не довше двох хвилин, пише Новини.LIVE з посиланям на Daily Mirror.

Ощадливість з дитинства

Емма Джексон розповідає, що до економії її привчили ще вдома. У родині грошей було небагато. Батько працював навіть у вихідні, а мама постійно сиділа з таблицями бюджету.

Вона пригадує, як у дитинстві просто сиділа поруч і дивилась, як мама записує витрати. Тоді це здавалося нудним, але звичка рахувати гроші залишилась.

Душ за дві хвилини і економія світла

Зараз її рахунок за воду — приблизно 15 фунтів на місяць, коли звичайні британці витрачають на це більше 200 фунтів. Багатьом це здається дивним, але сама Емма каже, що нічого особливого не робить, просто приймає душ лише дві хвилини, а посудомийну машину вмикає раз на тиждень. Прання теж намагається не запускати без потреби.

Емма каже, що намагається уникати щомісячних платежів. У неї лише один мобільний тариф, підписок на Netflix, Amazon Prime чи Spotify теж немає, а якщо хочеться щось подивитись — вистачає безкоштовних каналів.

Газ та електрика обходяться приблизно у 50 фунтів на місяць, навіть узимку. Опалення вона не ставить вище 17 градусів, а світло намагається зайвий раз не вмикати.

Економія як гра

Вдень Емма працює у сфері освіти. Але великий дохід приносить її блог про економію грошей. На сайті вона може заробляти від 2600 до 4000 фунтів на місяць до податків. Це навіть більше за основну роботу.

Додатково вона бере участь у маркетингових опитуваннях, отримує бонуси від банків, кешбеки та різні дрібні винагороди. Так за місяць набігає ще кілька сотень фунтів.

Сама Емма каже, що не сприймає це як жорстку економію. Для неї це швидше щось на кшталт полювання за вигодою.

