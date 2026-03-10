Відео
Головна Життя Букінгемський палац відкрив вакансію — можна жити поруч із королем

Букінгемський палац відкрив вакансію — можна жити поруч із королем

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 20:32
Робота в Букінгемському палаці – кого шукає королівська родина та які переваги
Королівський двір шукає нового працівника. Фото: Новини.LIVE. Winterhalter. Колаж: Новини.LIVE

Королівський Букінгемський палац знову шукає людей до своєї команди. Вакансію опублікували в мережі, обіцяють доволі непогані умови і різні бонуси, але з подачею заявки краще не затягувати, бо дедлайн уже близько.

Шукає королівська родина людину на посаду кухонного портьє, пише Новини.LIVE з посиланням на Daily Mirror.

Що потрібно від кандидата

Контракт триватиме до червня 2028 року. І що цікаво — людині, яка отримає роботу, нададуть житло просто на території резиденції короля Великої Британії Чарльза III.

Судячі з оголошення, великого досвіду від претендентів не вимагають. Якщо він є — добре, але це не обов’язково, тому що навчання обіцяють провести вже на місці.

Подати заявку можна до 21 березня. Робота на повну зміну, причому графік щільний,до 45 годин на тиждень. Працювати потрібно п’ять днів із семи, причому зміни можуть припадати на будь-який день, включно з вихідними.

Формально місцем роботи буде Букінгемський палац, але на практиці персонал інколи працює й в інших королівських резиденціях протягом року. 

Яка зарплата і бонуси для кухонного портьє

Точну суму зарплати в оголошенні не назвали. Там лише зазначено, що вона "конкурентна". Разом із нею обіцяють доволі щедрий для Британії пакет пільг. 

Загалом вимоги звучать досить типово — кандидат повинен любити свою справу, нормально працювати в команді й хотіти вчитися. Водночас, робота в одному з найвідоміших палаців світу — не те, що трапляється щодня, тому кандидатів на цю посаду має бути багато. 

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
