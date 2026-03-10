Головні мінуси життя в Ісландії — що дивує й виснажує мігрантів

Чому життя в Ісландії підходить не всім — несподівані труднощі країни
Ісландію часто називають найбезпечнішою країною у світі. У різних рейтингах вона роками на першому місці — мало злочинності, майже немає конфліктів, низька мілітаризація.
Проте мігрантам там дуже складно адаптуватися, пише Новини.LIVE з посиланням на Mirror.
Нове життя в Ісландії
Видання поділилося історією ветеринарки з Австралії Ханни Хамар, яка одного дня різко змінила життя. Вона розійшлася з чоловіком, звільнилася з роботи й полетіла до Ісландії. Хотіла подивитися країну, де колись жила її родина по лінії матері, тим більше, що іммігрантів там чимало — майже п’ята частина населення.
Ханна навіть знайшла роботу ще до переїзду. Спочатку все виглядало майже ідеально: природа, вулкани, океан, але життя в Ісландії виявилося не таким простим.
Які головні недоліки Ісландії
Клімат Ісландії постійно диктує свої правила. Якщо оголошують помаранчеве чи червоне попередження через снігову бурю — краще нікуди не їхати. Люди реально кілька днів сидять вдома.
Ще одна річ, до якої майже неможливо звикнути мігрантам — це дуже довга зима на півроку. Світовий день короткий, а іноді здається, що його майже немає.
Жінка каже, що саме тоді почалися проблеми зі сном і втомою, що і стало причиною, чому вона купила квиток назад. Через постійну втому було важко працювати, а настрій падав.
Дуже високі ціни в магазинах
Її також здивували ціни в магазинах. Продукти коштували в кілька разів дорожче, ніж у материковій Європі чи навіть в Австралії. А поїсти в ресторані було майже розкішшю.
Тому коли вона повернулася додому і зайшла в супермаркет, побачивши звичайні фрукти й овочі, то навіть здивувалася їх доступності.
