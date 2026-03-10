Главные минусы жизни в Исландии для мигрантов

Женщина рассказала о минусах жизни в Исландии. Фото: Mirror. Коллаж: Новини.LIVE

Исландию часто называют самой безопасной страной в мире. В различных рейтингах она годами на первом месте — мало преступности, почти нет конфликтов, низкая милитаризация.

Однако мигрантам там очень сложно адаптироваться, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Новая жизнь в Исландии

Издание поделилось историей ветеринара из Австралии Ханны Хамар, которая однажды резко изменила жизнь. Она разошлась с мужем, уволилась с работы и улетела в Исландию. Хотела посмотреть страну, где когда-то жила ее семья по материнской линии, тем более, что иммигрантов там немало — почти пятая часть населения.

Ханна даже нашла работу еще до переезда. Сначала все выглядело почти идеально: природа, вулканы, океан, но жизнь в Исландии оказалась не такой простой.

Какие главные недостатки Исландии

Климат Исландии постоянно диктует свои правила. Если объявляют оранжевое или красное предупреждение из-за снежной бури — лучше никуда не ехать. Люди реально несколько дней сидят дома.

Еще одна вещь, к которой почти невозможно привыкнуть мигрантам — это очень длинная зима по полгода. Световой день короткий, а иногда кажется, что его почти нет.

Женщина говорит, что именно тогда начались проблемы со сном и усталостью, что и стало причиной, почему она купила билет обратно. Из-за постоянной усталости было трудно работать, а настроение падало.

Очень высокие цены в магазинах

Ее также удивили цены в магазинах. Продукты стоили в несколько раз дороже, чем в материковой Европе или даже в Австралии. А поесть в ресторане было почти роскошью.

Поэтому когда она вернулась домой и зашла в супермаркет, увидев обычные фрукты и овощи, то даже удивилась их доступности.

