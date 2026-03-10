Королевская семья ищет сотрудника для работы в Букингемскм дворце

Королевский двор ищет нового работника. Фото: Новини.LIVE. Winterhalter. Коллаж: Новини.LIVE

Королевский Букингемский дворец снова ищет людей в свою команду. Вакансию опубликовали в сети, обещают довольно неплохие условия и различные бонусы, но с подачей заявки лучше не затягивать, потому что дедлайн уже близко.

Ищет королевская семья человека на должность кухонного портье, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror.

Что требуется от кандидата

Контракт продлится до июня 2028 года. И что интересно — человеку, который получит работу, предоставят жилье прямо на территории резиденции короля Великобритании Чарльза III.

Судя по объявлению, большого опыта от претендентов не требуют. Если он есть — хорошо, но это не обязательно, потому что обучение обещают провести уже на месте.

Подать заявку можно до 21 марта. Работа на полную смену, причем график плотный, до 45 часов в неделю. Работать нужно пять дней из семи, причем смены могут приходиться на любой день, включая выходные.

Формально местом работы будет Букингемский дворец, но на практике персонал иногда работает и в других королевских резиденциях в течение года.

Какая зарплата и бонусы для кухонного портье

Точную сумму зарплаты в объявлении не назвали. Там лишь указано, что она "конкурентная". Вместе с ней обещают довольно щедрый для Британии пакет льгот.

В целом требования звучат довольно типично — кандидат должен любить свое дело, нормально работать в команде и хотеть учиться. В то же время, работа в одном из самых известных дворцов мира — не то, что случается каждый день, поэтому кандидатов на эту должность должно быть много.

