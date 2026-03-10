Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Букингемский дворец открыл вакансию на работу рядом с королем

Букингемский дворец открыл вакансию на работу рядом с королем

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 20:32
Королевская семья ищет сотрудника для работы в Букингемскм дворце
Королевский двор ищет нового работника. Фото: Новини.LIVE. Winterhalter. Коллаж: Новини.LIVE

Королевский Букингемский дворец снова ищет людей в свою команду. Вакансию опубликовали в сети, обещают довольно неплохие условия и различные бонусы, но с подачей заявки лучше не затягивать, потому что дедлайн уже близко.

Ищет королевская семья человека на должность кухонного портье, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror.

Реклама
Читайте также:

Что требуется от кандидата

Контракт продлится до июня 2028 года. И что интересно — человеку, который получит работу, предоставят жилье прямо на территории резиденции короля Великобритании Чарльза III.

Судя по объявлению, большого опыта от претендентов не требуют. Если он есть — хорошо, но это не обязательно, потому что обучение обещают провести уже на месте.

Подать заявку можно до 21 марта. Работа на полную смену, причем график плотный, до 45 часов в неделю. Работать нужно пять дней из семи, причем смены могут приходиться на любой день, включая выходные.

Формально местом работы будет Букингемский дворец, но на практике персонал иногда работает и в других королевских резиденциях в течение года.

Какая зарплата и бонусы для кухонного портье

Точную сумму зарплаты в объявлении не назвали. Там лишь указано, что она "конкурентная". Вместе с ней обещают довольно щедрый для Британии пакет льгот.

В целом требования звучат довольно типично — кандидат должен любить свое дело, нормально работать в команде и хотеть учиться. В то же время, работа в одном из самых известных дворцов мира — не то, что случается каждый день, поэтому кандидатов на эту должность должно быть много.

Ранее мы рассказывали, какая страна признана самой комфортной для жизни. Это европейское государство получило самые высокие оценки экспертов благодаря безопасности, сильной экономике, современной инфраструктуре и высоким доходам населения.

Также мы писали о минусах жизни в Исландии для мигрантов. Оказалось, что самая безопасная страна в мире подходит не всем.

Иностранцам сложно адаптироваться в стране из-за погодных условий и высоких цен. Еще одна вещь, к которой почти невозможно привыкнуть мигрантам — это очень длинная зима по полгода и больше.

работа король Чарльз ІІІ королевская семья Великобритания вакансии
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации