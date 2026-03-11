Как блогерше удалось погасить ипотеку за два года

Блогерша смогла погасить ипотеку за два года. Фото: Mirror. Коллаж: Новини.LIVE

Британская блогерша утверждает, что смогла погасить ипотеку всего за два года, без выигрыша в лотерею и без огромной зарплаты. Ей помогли мелкие привычки, подработки и немного упрямства.

А одно из главных правил звучит почти забавно — душ не дольше двух минут, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror.

Реклама

Читайте также:

Бережливость с детства

Эмма Джексон рассказывает, что к экономии ее приучили еще дома. В семье денег было немного. Отец работал даже по выходным, а мама постоянно сидела с таблицами бюджета.

Она вспоминает, как в детстве просто сидела рядом и смотрела, как мама записывает расходы. Тогда это казалось скучным, но привычка считать деньги осталась.

Душ за две минуты и экономия света

Сейчас ее счет за воду — примерно 15 фунтов в месяц, когда обычные британцы тратят на это более 200 фунтов. Многим это кажется странным, но сама Эмма говорит, что ничего особенного не делает, просто принимает душ всего две минуты, а посудомоечную машину включает раз в неделю. Стирку тоже старается не запускать без надобности.

Эмма говорит, что старается избегать ежемесячных платежей. У нее только один мобильный тариф, подписок на Netflix, Amazon Prime или Spotify тоже нет, а если хочется что-то посмотреть — хватает бесплатных каналов.

Газ и электричество обходятся примерно в 50 фунтов в месяц, даже зимой. Отопление она не ставит выше 17 градусов, а свет старается лишний раз не включать.

Экономия как игра

Днем Эмма работает в сфере образования. Но большой доход приносит ее блог об экономии денег. На сайте она может зарабатывать от 2600 до 4000 фунтов в месяц до налогов. Это даже больше основной работы.

Дополнительно она участвует в маркетинговых опросах, получает бонусы от банков, кэшбэки и разные мелкие вознаграждения. Так за месяц набегает еще несколько сотен фунтов.

Сама Эмма говорит, что не воспринимает это как жесткую экономию. Для нее это скорее что-то вроде охоты за выгодой.

Ранее мы сообщали, как изменятся пенсии в Великобритании с 1 апреля.

Департамент по вопросам труда и пенсий Великобритании сообщил о значительном повышении государственных пенсий. Оно вступит в силу с апреля 2026 года.

Парламентский секретарь Казначейства Торстен Белл заявил, что пенсионеры уже со следующего месяца получат дополнительно 575 фунтов в год (примерно 33,8 тыс. грн).

Также мы писали, что Королевский Букингемский дворец снова ищет людей в свою команду. Вакансию опубликовали в сети, обещают довольно неплохие условия и различные бонусы, но с подачей заявки лучше не затягивать, потому что дедлайн уже близко.

Королевская семья ищет человека на должность кухонного портье, который будет проживать непосредственно на территории дворца.