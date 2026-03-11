Видео
Главная Жизнь Женщина закрыла ипотеку всего за два года, принимая двухминутный душ

Женщина закрыла ипотеку всего за два года, принимая двухминутный душ

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 12:21
Как блогерше удалось погасить ипотеку за два года
Блогерша смогла погасить ипотеку за два года. Фото: Mirror. Коллаж: Новини.LIVE

Британская блогерша утверждает, что смогла погасить ипотеку всего за два года, без выигрыша в лотерею и без огромной зарплаты. Ей помогли мелкие привычки, подработки и немного упрямства.

А одно из главных правил звучит почти забавно — душ не дольше двух минут, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mirror.

Читайте также:

Бережливость с детства

Эмма Джексон рассказывает, что к экономии ее приучили еще дома. В семье денег было немного. Отец работал даже по выходным, а мама постоянно сидела с таблицами бюджета.

Она вспоминает, как в детстве просто сидела рядом и смотрела, как мама записывает расходы. Тогда это казалось скучным, но привычка считать деньги осталась.

Душ за две минуты и экономия света

Сейчас ее счет за воду — примерно 15 фунтов в месяц, когда обычные британцы тратят на это более 200 фунтов. Многим это кажется странным, но сама Эмма говорит, что ничего особенного не делает, просто принимает душ всего две минуты, а посудомоечную машину включает раз в неделю. Стирку тоже старается не запускать без надобности.

Эмма говорит, что старается избегать ежемесячных платежей. У нее только один мобильный тариф, подписок на Netflix, Amazon Prime или Spotify тоже нет, а если хочется что-то посмотреть — хватает бесплатных каналов.

Газ и электричество обходятся примерно в 50 фунтов в месяц, даже зимой. Отопление она не ставит выше 17 градусов, а свет старается лишний раз не включать.

Экономия как игра

Днем Эмма работает в сфере образования. Но большой доход приносит ее блог об экономии денег. На сайте она может зарабатывать от 2600 до 4000 фунтов в месяц до налогов. Это даже больше основной работы.

Дополнительно она участвует в маркетинговых опросах, получает бонусы от банков, кэшбэки и разные мелкие вознаграждения. Так за месяц набегает еще несколько сотен фунтов.

Сама Эмма говорит, что не воспринимает это как жесткую экономию. Для нее это скорее что-то вроде охоты за выгодой.

Ранее мы сообщали, как изменятся пенсии в Великобритании с 1 апреля.

Департамент по вопросам труда и пенсий Великобритании сообщил о значительном повышении государственных пенсий. Оно вступит в силу с апреля 2026 года.

Парламентский секретарь Казначейства Торстен Белл заявил, что пенсионеры уже со следующего месяца получат дополнительно 575 фунтов в год (примерно 33,8 тыс. грн).

Также мы писали, что Королевский Букингемский дворец снова ищет людей в свою команду. Вакансию опубликовали в сети, обещают довольно неплохие условия и различные бонусы, но с подачей заявки лучше не затягивать, потому что дедлайн уже близко.

Королевская семья ищет человека на должность кухонного портье, который будет проживать непосредственно на территории дворца.

деньги экономия вода Великобритания отопление
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
