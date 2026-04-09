Вистави з В'ячеславом Довженко — ціна квитків та репертуар

Сцени з вистави "Хазяїн". Фото: Театр на Подолі.

Популярний український актор В’ячеслав Довженко, відомий за фільмами "Кіборги", "Буча", "Другий Франко", "Свінгери" та інших, продовжує грати у театрі на Подолі в Києві. У репертуарі театру кілька постановок, де він залучений цієї весни. Більшість квитків на вистави вже розкуплено, але на деякі ще залишаються місця.

Редакція Новини.LIVE вирішила подивитися, скільки зараз коштують квитки на вистави за участю відомого актора.

Чим відомий В'ячеслав Довженко

В’ячеслав Довженко — актор театру і кіно, лауреат премії "Золота дзиґа" за кращу чоловічу роль. Він вважається одним із лідерів глядацьких симпатій в країні, а також має звання Заслуженого артиста України.

Знявся більш ніж у 10 популярних українських фільмах. Паралельно з кіно він працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де виконує ролі у кількох постановках різного формату.

В яких виставах грає В'ячеслав Довженко

"Камінний господар"

Одна з найближчих вистав — "Камінний господар" Лесі Українки. Покази заплановані на квітень та травень. Квитки на виставу можна придбати за ціною від 300 до 750 гривень.

У центрі сюжету — Дон Жуан, Донна Анна і командор. Історія про пристрасть і свободу, але без класичної романтизації. Дон Жуан у виконанні Довженка постає не таким, як його літературні прообрази, адже він тримається гордо, прагне волі і йде за щирим покликом свого серця.

"Хазяїн"

Ще одна постановка — "Хазяїн" по п'єсі Івана Карпенко-Карого, де Довженко грає головну роль. Вистави пройдуть у квітні та травні, найдешевші місця коштують 350 гривень, найдорожчі — 950 гривень.

Це п’єса про багатого землевласника, який заради прибутку йде на жорсткі рішення, іноді відверто сумнівні. Постановка сучасна, але сюжет лишається класичним.

"Цар Едіп"

Також у репертуарі Театру на Подолі — "Цар Едіп". Вистави заплановані на квітень і травень. Ціни на квитки стартують від 300 гривень, але найдорожчі місця дешевші, лише 750 гривень.

Це антична трагедія Софокла про владу, долю і відповідальність, яку регулярно переосмислюють у різних театрах. Довженко грає роль царя Едіпа.

Що ще цікаво знати глядачам

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують квитки на вистави у Національному академічному театру опери та балету в Києві. Глядачам пропонують багато вистав різних жанрів: "Наталка Полтавка", "Дон Кіхот", "Кассандра", "Мадам Баттерфляй", "Фауст" та інші.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яку ціну можна купити квитки на виставу з зіркою серіалу "Тиха Нава" Олександром Рудинським. Відомий актор грає у виставі за п'єсою Альбера Камю "Калігула", і зазвичай всі квитки на цю виставу дуже швидко зникають з продажу.

Ще Новини.LIVE ділилися інформацією, скільки коштують квитки на вистави відомої народної артистки Наталі Сумської. Вона грала в десятках фільмів та серіалів, проте головним місцем для неї залишається сцена Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві.