Спектакли с Вячеславом Довженко — цена билетов и репертуар

Сцена из спектакля "Хозяин". Фото: Театр на Подоле. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный украинский актер Вячеслав Довженко, известный по фильмам "Киборги", "Буча", "Другой Франко", "Свингеры" и других, продолжает играть в театре на Подоле в Киеве. В репертуаре театра несколько постановок, где он задействован этой весной. Большинство билетов на спектакли уже раскуплено, но на некоторые еще остаются места.

Редакция Новини.LIVE решила посмотреть, сколько сейчас стоят билеты на спектакли с участием актера.

Чем известен Вячеслав Довженко

Вячеслав Довженко — актер театра и кино, лауреат премии "Золота дзиґа" за лучшую мужскую роль. Он считается одним из лидеров зрительских симпатий в стране, а также имеет звание Заслуженного артиста Украины.

Снялся более чем в 10 популярных украинских фильмах. Параллельно с кино он работает в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, где исполняет роли в нескольких постановках различного формата.

В каких спектаклях играет Вячеслав Довженко

"Каменный хозяин"

Один из ближайших спектаклей — "Каменный властелин" Леси Украинки. Показы запланированы на апрель и май. Билеты на спектакль можно приобрести по цене от 300 до 750 гривен.

В центре сюжета — Дон Жуан, Донна Анна и командор. История о страсти и свободе, но без классической романтизации. Дон Жуан в исполнении Довженко предстает не таким, как его литературные прообразы, ведь он держится гордо, стремится к свободе и идет по искреннему зову своего сердца.

"Хозяин"

Еще одна постановка — "Хозяин" по пьесе Ивана Карпенко-Карого, где Довженко играет главную роль. Спектакли пройдут в апреле и мае, самые дешевые места стоят 350 гривен, самые дорогие — 950 гривен.

Это пьеса о богатом землевладельце, который ради прибыли идет на жесткие решения, иногда откровенно сомнительные. Постановка современная, но сюжет остается классическим.

"Царь Эдип"

Также в репертуаре Театра на Подоле — "Царь Эдип". Спектакли запланированы на апрель и май. Цены на билеты стартуют от 300 гривен, но самые дорогие места дешевле, всего 750 гривен.

Это античная трагедия Софокла о власти, судьбе и ответственности, которую регулярно переосмысливают в разных театрах. Довженко играет роль царя Эдипа.

Что еще интересно знать зрителям

