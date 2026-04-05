Аншлаги і дорогі місця: скільки коштує похід у Національну оперу України

Дата публікації: 5 квітня 2026 14:42
Які вистави заплановані у квітні в Національній опері України та де є квитки
Сцена з балету "Жізель". Фото: Національна опера України

Від української класики до трагедій — Національний академічний театр опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка підготував насичену афішу для глядачів у квітні. Глядачам пропонують багато вистав різних жанрів: "Наталка Полтавка", "Дон Кіхот", "Кассандра", "Мадам Баттерфлай", "Фауст" та інші.  

Новини.LIVE проаналізував афішу театра і розповідає, що можна переглянути та скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на вистави.

Що подивитися у квітні в Національній опері України 

Ціни на історичну драму "Кассандра" починаються з 200 гривень. Найдорожчі місця біля сцени коштують 1000 гривень. За основу сюжету взята найзагадковіша поема Лесі Українки, що змалювала протистояння між добром та злом через призму видінь доньки троянського царя Кассандри

Вічна класика "Наталка Полтавка". Цю виставу можно подивитися з балкону другого ярусу за 200 гривень, з партеру за 500-800 гривень, а найдорожчі місця коштують 1200 гривень.

Ціни на світову класику, "Фауст", також стартують з 200 гривень за місце на балконі другого ярусу та до 1000 гривень в партері. 

Ще дві класичних вистави — драму "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччіні та "Жізель"
Адольфа Адана — теж можна переглянути за 200 гривень з балкону чи за 800-1000 гривень з партеру.  

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка запровадили продаж квитків через застосунок "Дія". Таким чином в театрі борються з "перекупами" та шахраями.

Також Новини.LIVE писали, скільки заробила на хіті "Афини" співачка FIЇNKA. Ця пісня принесла їй значні гроші від прослуховань на стримінгових сервісах, близько 20 тисяч євро. Водночас вона ще не отримала весь той прибуток, який їй мають виплатити. 

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, скільки реально платять авторам стрімінги Apple Music, Spotify і YouTube. Стрімінгові платформи не виплачують однакову фіксовану плату за кожен перегляд чи прослуховування, незважаючи на те, що багато хто вважає саме так. У реальності створюється єдиний фонд грошей, який складається з грошей, отриманих від підписок і реклами. Саме з цього фонду потім надходять кошти авторам.

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
