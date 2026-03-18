Співачка FIЇNKA зізналась, скільки заробила на хіті "Афини"

Співачка Ірина Вихованець (FIЇNKA) розказала про свої доходи.

Івано-франківська співачка Ірина Вихованець, відома під псевдонімом FIЇNKA, поділилася інформацією про своє життя та доходи від творчості. Вона стала відома після участі у національному відборі на "Євробачення-2025". Минулого року її пісня "Афини" стала справжнім хітом.

Про те, скільки вона заробила на цій пісні, розповів Youtube-канал "Пряма червона".

Що відомо про хіт "Афини"

Пісня "Афини" вийшла наприкінці минулого року та набула широкої популярності. На YouTube вона зібрала понад 24 мільйони переглядів.

Виконавиця зазначила, що успіх цієї композиції її тішить, адже вона сама написала текст і музику.

Скільки грошей приніс хіт "Афини"

Також співачка каже, що її хіт приніс їй значні гроші від прослуховань на стримінгових сервісах.

"Але я ще не отримала весь той прибуток, який мені мають виплатити", — розповіла співачка.

На уточнююче питання, чи принесла ця пісня 20 тисяч євро, FIЇNKA відповила ствердно.

Також співачка розповіла, що тішиться не тільки тим, що ця пісня приносить їй роялті, але і тим, що завдяки "Афинам" у неї успішно йдуть концерти, на яких теж можна добре заробити.

