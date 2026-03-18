Певица FIЇNKA призналась, сколько заработала на хите "Афины"

Певица Ирина Выхованец (FIЇNKA) рассказала о своих доходах. Фото: скриншот с Youtube

Ивано-франковская певица Ирина Выхованец, известная под псевдонимом FIЇNKA, поделилась информацией о своей жизни и доходах от творчества. Она стала известна после участия в национальном отборе на "Евровидение-2025". В прошлом году ее песня "Афины" стала настоящим хитом.

О том, сколько она заработала на этой песне, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Youtube-канал "Прямая красная".

Что известно о хите "Афины"

Песня "Афины" вышла в конце прошлого года и приобрела широкую популярность. На YouTube она собрала более 24 миллионов просмотров.

Исполнительница отметила, что успех этой композиции ее радует, ведь она сама написала текст и музыку.

Сколько денег принес хит "Афины"

Также певица говорит, что ее хит принес ей значительные деньги от прослушиваний на стриминговых сервисах.

"Но я еще не получила всю ту прибыль, которую мне должны выплатить", — рассказала певица.

На уточняющий вопрос, принесла ли эта песня 20 тысяч евро, FIЇNKA ответила утвердительно.

Также певица рассказала, что радуется не только тем, что эта песня приносит ей роялти, но и тем, что благодаря "Афинам" у нее успешно идут концерты, на которых тоже можно хорошо заработать.

