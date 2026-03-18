Певица FIЇNKA призналась, сколько заработала на хите "Афины"

Дата публикации 18 марта 2026 14:42
Ивано-франковская певица Ирина Выхованец, известная под псевдонимом FIЇNKA, поделилась информацией о своей жизни и доходах от творчества. Она стала известна после участия в национальном отборе на "Евровидение-2025". В прошлом году ее песня "Афины" стала настоящим хитом.

О том, сколько она заработала на этой песне, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Youtube-канал "Прямая красная".

Что известно о хите "Афины"

Песня "Афины" вышла в конце прошлого года и приобрела широкую популярность. На YouTube она собрала более 24 миллионов просмотров.

Исполнительница отметила, что успех этой композиции ее радует, ведь она сама написала текст и музыку.

Сколько денег принес хит "Афины"

Также певица говорит, что ее хит принес ей значительные деньги от прослушиваний на стриминговых сервисах.

"Но я еще не получила всю ту прибыль, которую мне должны выплатить", — рассказала певица.

На уточняющий вопрос, принесла ли эта песня 20 тысяч евро, FIЇNKA ответила утвердительно.

Также певица рассказала, что радуется не только тем, что эта песня приносит ей роялти, но и тем, что благодаря "Афинам" у нее успешно идут концерты, на которых тоже можно хорошо заработать.

Ранее мы писали, сколько стоят билеты на спектакли со звездой "Тихой Навы" Александром Рудинским.

Рудинский играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В частности, в марте и апреле пройдет спектакль по пьесе Альбера Камю "Калигула". Все билеты на эти даты уже раскуплены, их цена варьируется от 400 до 1500 гривен — в зависимости от места.

Также известная кастинг-директор Алла Самойленко рассказала, почему продюсеры выбирают актера Тараса Цымбалюка на главные роли. По ее словам, его узнаваемость и популярность построена не столько на сильной фильмографии, сколько на медийной активности. Кроме того, продюсеры стараются избегать потенциальных рисков и отбирают звезд, которые привыкли к быстрым темпам съемок.

Также мы писали, сколько в среднем обойдется поход в Национальный академический драматический театр им. Франко этой весной. Зрителям предлагают широкий репертуар спектаклей - "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
