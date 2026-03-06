Які вистави заплановані у театрі Франка в березні та де є квитки

Вистави театру ім.Франка. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Від української класики до сімейних історій чи навіть трагедій — Національний академічний драматичний театр ім. Франка підготував насичену афішу для глядачів у березні. Глядачам пропонують багато вистав різних жанрів: "Наталка Полтавка", "Конотопська відьма", "Калігула", "Макбет", "Скляний зверинець" та інші.

Новини.LIVE проаналізував афішу театра і розповідає, що можна переглянути та скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на вистави.

Що подивитися у березні в театрі ім.Франка

Ціни на історичну драму "Калігула" починаються з 400 гривень. Найдорожчі місця біля сцени коштують 1500 гривень.

Вічна класика "Наталка Полтавка". Цю виставу можно подивитися з балкону другого ярусу за 100 гривень, з партеру за 500-800 гривень, а найдорожчі місця коштують 1200 гривень.

Вистава "Скляний зверинець" дешевша. Найдорожчий квиток на цю камерну сімейну історію коштує 500 гривень, найдешевший — 200 гривень.

Ціни на світову класику — шекспирівський "Макбет" — стартують з 250 гривень за місце на балконі другого ярусу, з 1 000 в центрі залу та до 2500 гривень в партері.

Ще одну класичну виству — історичну драму "Марія Стюарт" — теж можна переглянути за 250 гривень з балкону чи за 1500-2500 гривень з партеру.

Найбільшй ажіотаж спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", яка вже третій рік б'є всі рекорди. Квитки на всі вистави з 14 березня по 26 квітня розкуплені, і дістати їх майже неможливо.

Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.

Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.

Квитки на вистави можна купити на сайті театру.

Місця у ложі коштують 3 000 гривень. Фото: скріншот

