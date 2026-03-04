"Конотопська відьма" — мінімальна та максимальна ціна квитків на надпопулярну виставу

Вистава "Конотопська відьма" б'є рекорди. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Великий ажіотаж спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", яка успішно йде на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві. Квитки на всі вистави з 14 березня по 26 квітня розкуплені, і дістати їх майже неможливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт театру.

Реклама

Читайте також:

Вартість квитків на "Конотопську відьму"

Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.

Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.

Скільки коштують квитки на виставу "Конотопська відьма". Фото: скріншот

Ажіотаж навколо вистави

Зазначимо, що вистава "Конотопська відьма" користується неймовірним успіхом протягом кількох років. Квитки на неї зникають за лічені хвилини після появи у продажу.

На думку критиків, постановка отримала не лише українське, а й міжнародне визнання завдяки унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва.

Крім того, вистава спричинила фурор не тільки на сцені — вона стала близькою і так званому поколінню зумерів. У соцмережі TikTok відео з уривками вистави зібрали загалом понад 50 мільйонів переглядів.

Що ще цікаво знати про виставу

На початку 2026 року завершився міжнародний тур вистави "Конотопська відьма". Вона була показана у 16 країнах Європи та Сполученому Королівстві.

Постановку переглянули близько 11 тисяч глядачів, а під час гастролей вдалося зібрати понад 4,7 млн грн на підтримку Сил оборони України.

Команда працювала в умовах постійних переїздів, технічних адаптацій та змін майданчиків. Організатори зазначають, що проєкт передбачав значні фінансові й організаційні ризики, однак все вийшло набагато краще, ніж сподівалися організатори.

Що ще варто знати українцям

Раніше ми писали, що у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка запровадили продаж квитків через застосунок "Дія".

Таким чином в театрі борються з "перекупами" та шахраями.

Також ми писали, для кого завжди є квитки та вільні місця в потягах Укрзалізниці, адже щодня тисячі українців користуються послугами УЗ.

Але не всі знають, що деякі пасажири мають можливість поїхати потягом УЗ навіть в тому разі, якщо вільних місць немає.