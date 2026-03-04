"Конотопська відьма" — мінімальна та максимальна ціна квитків на надпопулярну виставу

Вистава "Конотопська відьма" — ціна квитків, за якими всі полюють
Великий ажіотаж спостерігається навколо вистави "Конотопська відьма", яка успішно йде на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка в Києві. Квитки на всі вистави з 14 березня по 26 квітня розкуплені, і дістати їх майже неможливо.
Вартість квитків на "Конотопську відьму"
Тим часом вартість квитків така: найдешевші місця на балконі збоку можна було придбати за 50 грн, але їх розкупують одразу. Інші місця на балконах коштують до 400 гривень. Більш престижні місця — ложа, партер, центральні ряди — значно дорожчі.
Місця, розташовані ближче до сцени, можна придбати за 2 000–2 500 грн. А за найдорожчі місця біля сцени доведеться заплатити 3 000 гривень.
Ажіотаж навколо вистави
Зазначимо, що вистава "Конотопська відьма" користується неймовірним успіхом протягом кількох років. Квитки на неї зникають за лічені хвилини після появи у продажу.
На думку критиків, постановка отримала не лише українське, а й міжнародне визнання завдяки унікальному поєднанню класики та сучасного театрального мистецтва.
Крім того, вистава спричинила фурор не тільки на сцені — вона стала близькою і так званому поколінню зумерів. У соцмережі TikTok відео з уривками вистави зібрали загалом понад 50 мільйонів переглядів.
Що ще цікаво знати про виставу
На початку 2026 року завершився міжнародний тур вистави "Конотопська відьма". Вона була показана у 16 країнах Європи та Сполученому Королівстві.
Постановку переглянули близько 11 тисяч глядачів, а під час гастролей вдалося зібрати понад 4,7 млн грн на підтримку Сил оборони України.
Команда працювала в умовах постійних переїздів, технічних адаптацій та змін майданчиків. Організатори зазначають, що проєкт передбачав значні фінансові й організаційні ризики, однак все вийшло набагато краще, ніж сподівалися організатори.
