Минимальная и максимальная цена билетов на сверхпопулярный спектакль "Конотопская ведьма"

Вокруг спектакля "Конотопская ведьма", что успешно идет на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, наблюдается большой ажиотаж. Билеты на все спектакли с 14 марта по 26 апреля раскуплены, и достать их почти невозможно.

Стоимость билетов на "Конотопскую ведьму"

Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.

Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.

Сколько стоят билеты на спектакль "Конотопская ведьма". Фото: скриншот

Ажиотаж вокруг спектакля

Отметим, что спектакль "Конотопская ведьма" пользуется невероятным успехом в течение нескольких лет. Билеты на него исчезают за считанные минуты после появления в продаже.

По мнению критиков, постановка получила не только украинское, но и международное признание благодаря уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства.

Кроме того, спектакль произвел фурор не только на сцене — он стал близким и так называемому поколению зумеров. В соцсети TikTok видео с отрывками спектакля собрали в целом более 50 миллионов просмотров.

Что еще интересно знать о спектакле

В начале 2026 года завершился международный тур спектакля "Конотопская ведьма". Он был показан в 16 странах Европы и Соединенном Королевстве.

Постановку посмотрели около 11 тысяч зрителей, а во время гастролей удалось собрать более 4,7 млн грн в поддержку Сил обороны Украины.

Команда работала в условиях постоянных переездов, технических адаптаций и изменений площадок. Организаторы отмечают, что проект предусматривал значительные финансовые и организационные риски, однако все получилось гораздо лучше, чем надеялись организаторы.

