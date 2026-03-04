Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь "Конотопская ведьма" — сколько стоят билеты, за которыми все охотятся

"Конотопская ведьма" — сколько стоят билеты, за которыми все охотятся

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 12:23
Минимальная и максимальная цена билетов на сверхпопулярный спектакль "Конотопская ведьма"
Спектакль "Конотопская ведьма" бьет рекорды. Фото: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Коллаж: Новини.LIVE

Вокруг спектакля "Конотопская ведьма", что успешно идет на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, наблюдается большой ажиотаж. Билеты на все спектакли с 14 марта по 26 апреля раскуплены, и достать их почти невозможно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт театра.

Реклама
Читайте также:

Стоимость билетов на "Конотопскую ведьму"

Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.

Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.

"Конотопская ведьма" — сколько стоят билеты, за которыми все охотятся - фото 1
Сколько стоят билеты на спектакль "Конотопская ведьма". Фото: скриншот

Ажиотаж вокруг спектакля

Отметим, что спектакль "Конотопская ведьма" пользуется невероятным успехом в течение нескольких лет. Билеты на него исчезают за считанные минуты после появления в продаже.

По мнению критиков, постановка получила не только украинское, но и международное признание благодаря уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства.

Кроме того, спектакль произвел фурор не только на сцене — он стал близким и так называемому поколению зумеров. В соцсети TikTok видео с отрывками спектакля собрали в целом более 50 миллионов просмотров.

Что еще интересно знать о спектакле

В начале 2026 года завершился международный тур спектакля "Конотопская ведьма". Он был показан в 16 странах Европы и Соединенном Королевстве.

Постановку посмотрели около 11 тысяч зрителей, а во время гастролей удалось собрать более 4,7 млн грн в поддержку Сил обороны Украины.

Команда работала в условиях постоянных переездов, технических адаптаций и изменений площадок. Организаторы отмечают, что проект предусматривал значительные финансовые и организационные риски, однако все получилось гораздо лучше, чем надеялись организаторы.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко ввели продажу билетов через приложение "Дія".

Таким образом в театре борются с "перекупами" и мошенниками.

Также мы писали, для кого всегда есть билеты и свободные места в поездах Укрзализныци, ведь ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами УЗ.

Но не все знают, что некоторые пассажиры имеют возможность поехать поездом УЗ даже в том случае, если свободных мест нет.

распродажа деньги театр билеты спектакль
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации