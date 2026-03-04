Минимальная и максимальная цена билетов на сверхпопулярный спектакль "Конотопская ведьма"

"Конотопская ведьма" — сколько стоят билеты, за которыми все охотятся
Вокруг спектакля "Конотопская ведьма", что успешно идет на сцене Национального академического драматического театра им. Ивана Франко, наблюдается большой ажиотаж. Билеты на все спектакли с 14 марта по 26 апреля раскуплены, и достать их почти невозможно.
Стоимость билетов на "Конотопскую ведьму"
Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.
Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.
Ажиотаж вокруг спектакля
Отметим, что спектакль "Конотопская ведьма" пользуется невероятным успехом в течение нескольких лет. Билеты на него исчезают за считанные минуты после появления в продаже.
По мнению критиков, постановка получила не только украинское, но и международное признание благодаря уникальному сочетанию классики и современного театрального искусства.
Кроме того, спектакль произвел фурор не только на сцене — он стал близким и так называемому поколению зумеров. В соцсети TikTok видео с отрывками спектакля собрали в целом более 50 миллионов просмотров.
Что еще интересно знать о спектакле
В начале 2026 года завершился международный тур спектакля "Конотопская ведьма". Он был показан в 16 странах Европы и Соединенном Королевстве.
Постановку посмотрели около 11 тысяч зрителей, а во время гастролей удалось собрать более 4,7 млн грн в поддержку Сил обороны Украины.
Команда работала в условиях постоянных переездов, технических адаптаций и изменений площадок. Организаторы отмечают, что проект предусматривал значительные финансовые и организационные риски, однако все получилось гораздо лучше, чем надеялись организаторы.
