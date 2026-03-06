Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Аншлаги и дорогие билеты — сколько стоит сходить в театр Франко

Аншлаги и дорогие билеты — сколько стоит сходить в театр Франко

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 18:26
Какие спектакли запланированы в театре Франко и где купить билеты
Спектакли театра им.Франко. Фото: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Коллаж: Новини.LIVE

От украинской классики до семейных историй или даже трагедий — Национальный академический драматический театр им. Франко подготовил насыщенную афишу для зрителей в марте. Зрителям предлагают много спектаклей разных жанров: "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

Сайт Новини.LIVE проанализировал афишу театра и рассказывает, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на спектакли.

Реклама
Читайте также:

Что посмотреть в марте в театре им.Франко

Цена билета на историческую драму "Калигула" начинается от 400 гривен. Самые дорогие места у сцены стоят 1500 гривен.

Вечная классика "Наталка Полтавка". Этот спектакль можно посмотреть с балкона второго яруса за 100 гривен, с партера за 500-800 гривен, а самые дорогие места стоят 1200 гривен.

Спектакль "Стеклянный зверинец" дешевле. Самый дорогой билет на эту камерную семейную историю стоит 500 гривен, самый дешевый — 200 гривен.

Цены на мировую классику — шекспировский "Макбет" — стартуют с 250 гривен за место на балконе второго яруса, с 1 000 в центре зала и до 2500 гривен в партере.

Еще одну классическую постановку — историческую драму "Мария Стюарт" — тоже можно посмотреть за 250 гривен с балкона или за 1500-2500 гривен из партера.

Наибольший ажиотаж наблюдается вокруг спектакля "Конотопская ведьма", который уже третий год бьет все рекорды. Билеты на все спектакли с 14 марта по 26 апреля раскуплены, и достать их почти невозможно.

Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.

Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.

Билеты на спектакли можно купить на сайте театра. 

Аншлаги и дорогие места - сколько стоит поход в театр Франко - фото 1
Места в ложе стоят 3 000 гривен. Фото: скриншот

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко ввели продажу билетов через приложение "Дія".

Таким образом в театре борются с "перекупами" и мошенниками.

Также мы писали, для кого всегда есть билеты и свободные места в поездах Укрзализныци, ведь ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами УЗ.

Но не все знают, что некоторые пассажиры имеют возможность поехать поездом УЗ даже в том случае, если свободных мест нет.

деньги театр билеты спектакль зрители
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации