Какие спектакли запланированы в театре Франко и где купить билеты

От украинской классики до семейных историй или даже трагедий — Национальный академический драматический театр им. Франко подготовил насыщенную афишу для зрителей в марте. Зрителям предлагают много спектаклей разных жанров: "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

Сайт Новини.LIVE проанализировал афишу театра и рассказывает, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на спектакли.

Что посмотреть в марте в театре им.Франко

Цена билета на историческую драму "Калигула" начинается от 400 гривен. Самые дорогие места у сцены стоят 1500 гривен.

Вечная классика "Наталка Полтавка". Этот спектакль можно посмотреть с балкона второго яруса за 100 гривен, с партера за 500-800 гривен, а самые дорогие места стоят 1200 гривен.

Спектакль "Стеклянный зверинец" дешевле. Самый дорогой билет на эту камерную семейную историю стоит 500 гривен, самый дешевый — 200 гривен.

Цены на мировую классику — шекспировский "Макбет" — стартуют с 250 гривен за место на балконе второго яруса, с 1 000 в центре зала и до 2500 гривен в партере.

Еще одну классическую постановку — историческую драму "Мария Стюарт" — тоже можно посмотреть за 250 гривен с балкона или за 1500-2500 гривен из партера.

Наибольший ажиотаж наблюдается вокруг спектакля "Конотопская ведьма", который уже третий год бьет все рекорды. Билеты на все спектакли с 14 марта по 26 апреля раскуплены, и достать их почти невозможно.

Между тем стоимость билетов такова: самые дешевые места на балконе сбоку можно было приобрести за 50 грн, но их раскупают сразу. Другие места на балконах стоят до 400 гривен. Более престижные места — ложа, партер, центральные ряды — значительно дороже.

Места, расположенные ближе к сцене, можно приобрести за 2 000-2 500 грн. А за самые дорогие места возле сцены придется заплатить 3 000 гривен.

Билеты на спектакли можно купить на сайте театра.

Места в ложе стоят 3 000 гривен. Фото: скриншот

