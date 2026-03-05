Головний герой "Тихої Нави" Олександр Рудинський грає в театрі — скільки кошують квитки на вистави

Театральні вистави за участю головного героя "Тихої Нави" Олександр Рудинський. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

На початку року відбулася прем'єра українського серіалу у жанрі детективний трилер у стилі true crime "Тиха Нава". Головну роль молодого юриста та слідчого Адама Юшкевича в ньому зіграв Олександр Рудинський.

Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти про те, скільки коштують квитки на вистави головного героя "Тихої Нави".

"Калігула"

Рудинський грає у Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка у Києві. Зокрема, в березні та квітні пройде вистава за п'єсою Альбера Камю "Калігула". Всі квитки на ці дати вже розкуплені, їх ціна варіюється від 400 до 1500 гривень — залежно від місця.

Вартість квитків на виставу "Калігула". Фото: скриншот

"Калігула кидає виклик логіці, долі, самим богам, чиє місце він не просто хоче посісти, а прагне перевершити їх у своїх можливостях. Задля реалізації цього в розпорядженні імператора є необмежена влада. Але у світі, де царює абсурд, різниця між деспотичною владою та рабським становищем незначна. І Калігула це усвідомлює…", — йдеться у афіші.

"Марія Стюарт"

Окрім того, весною українці зможуть насолодитися іншою виставою з Рудинським — "Марія Стюарт" за трагедією Фрідріха Шиллера. Квитки на 10 березня та 15 квітня. На сцені покажуть боротьбу за престол останньої католицької королеви Шотландії Марії Стюарт.

"Вже більше двох століть вона розповідає нам про ціну свободи, вічний конфлікт між "розумом" і "емоціями" в душі людини, силу впливу громадської думки на життя людини. Про боротьбу за панування, яка нівечить їхні долі", — йдеться у афіші.

Вартість квитків на "Марію Стюарт" складає від 50 до 3000 гривень.

Вартість квитків на виставу "Марію Стюарт". Фото: скриншот

"Макбет"

У березня та квітні Рудинський також зіграє у виставі "Макбет", поставлену за п'єсою Вільяма Шекспіра. Тут так само квитки на 9, 19 березня та 28-29 квітня розкуплені.

"Темні часи випускають у світ найстрашніших демонів людської душі. В той час, як боротьба за ідеали гуманізму зазнає щоденної поразки, тонка мембрана людяного в людині тріщить по швах, а ненажерливий звір загарбницької безглуздої війни клацає з мороку кривавою пащекою на плоть європейських цінностей", — йдеться у афіші.

Вартість квитків на виставу "Макбет". Фото: скриншот

Квитки обійдуться глядачам від 50 до 3000 гривень.

Нагадаємо, серіал "Тиха Нава" розповідає про серію злочинів у однойменному містечку. Головний герой Адам Юшкевич відчуває свою провину через те, що після сварки з дівчиною над нею було вчинено насильство. Головний герой опинився під підозрою, і щоб знайти справжнього злочинця він повертається до Тихої Нави.

Під час розслідування несподівано стається ще один випадок насильства та вбивства. Молодий юрист залишається сам на сам проти системи, замовчування та страху.

Також ми писали про неодооцінений серіал, схожий на "Тиху Наву". Події серіалу "Зломовчання" розгортаються в Україні й Хорватії. Головна героїня, роль якої зіграла Ксенія Мішина, — дружина впливового хорватського підприємця. Ольга повертається у Київ, аби розшукати зниклу племінницю. Сліди приводять жінку до хорватського міста Осієк, де зникла дівчина. Разом з місцевим правоохоронцем Володимиром та журналістом Стрібором Ольга розмотує клубок жахаючих таємниць.

