Главный герой "Тихой Навы" Александр Рудинский играет в театре — список спектаклей и цены

Сколько стоят билеты в театр на спектакли со звездой "Тихой Навы" Рудинским
В начале года состоялась премьера украинского сериала в жанре детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава", которая очень полюбилась зрителям. Главную роль молодого юриста и следователя Адама Юшкевича в нем сыграл Александр Рудинский.
Редакция Новини.LIVE решила рассказать о том, сколько стоят билеты на спектакли главного героя "Тихой Навы".
"Калигула"
Рудинский играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В частности, в марте и апреле пройдет спектакль по пьесе Альбера Камю "Калигула". Все билеты на эти даты уже раскуплены, их цена варьируется от 400 до 1500 гривен — в зависимости от места.
"Калигула бросает вызов логике, судьбе, самим богам, чье место он не просто хочет занять, а стремится превзойти их в своих возможностях. Для реализации этого в распоряжении императора есть неограниченная власть. Но в мире, где царствует абсурд, разница между деспотической властью и рабским положением незначительна. И Калигула это осознает...", — говорится в афише.
"Мария Стюарт"
Кроме того, весной украинцы смогут насладиться другим спектаклем с Рудинским — "Мария Стюарт" по трагедии Фридриха Шиллера. Билеты на 10 марта и 15 апреля. На сцене покажут борьбу за престол последней католической королевы Шотландии Марии Стюарт.
"Уже более двух веков она рассказывает нам о цене свободы, вечном конфликте между "разумом" и "эмоциями" в душе человека, силу влияния общественного мнения на жизнь человека. О борьбе за господство, которая калечит их судьбы", — говорится в афише.
Стоимость билетов на "Марию Стюарт" составляет от 50 до 3000 гривен.
"Макбет"
В марте и апреле Рудинский также сыграет в спектакле "Макбет", поставленном по пьесе Уильяма Шекспира. Здесь так же билеты на 9, 19 марта и 28-29 апреля раскуплены.
"Темные времена выпускают в мир самых страшных демонов человеческой души. В то время, как борьба за идеалы гуманизма терпит ежедневное поражение, тонкая мембрана человечного в человеке трещит по швам, а прожорливый зверь захватнической бессмысленной войны щелкает из мрака кровавой пастью на плоть европейских ценностей", — говорится в афише.
Билеты обойдутся зрителям от 50 до 3000 гривен.
Напомним, сериал "Тихая Нава" рассказывает о серии преступлений в одноименном городке. Главный герой Адам Юшкевич чувствует свою вину из-за того, что после ссоры с девушкой над ней было совершено насилие. Главный герой оказался под подозрением, и чтобы найти настоящего преступника он возвращается в Тихую Наву.
Во время расследования неожиданно происходит еще один случай насилия и убийства. Молодой юрист остается один на один против системы, замалчивания и страха.
Также мы писали о неодооцененном сериале, похожем на "Тихую Наву". События сериала "Молчание" разворачиваются в Украине и Хорватии. Главная героиня, роль которой сыграла Ксения Мишина, жена влиятельного хорватского предпринимателя. Ольга возвращается в Киев, чтобы разыскать пропавшую племянницу. Следы приводят женщину в хорватский город Осиек, где исчезла девушка. Вместе с местным правоохранителем Владимиром и журналистом Стрибором Ольга разматывает клубок ужасающих тайн.
