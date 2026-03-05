Главный герой "Тихой Навы" Александр Рудинский играет в театре — список спектаклей и цены

Театральные представления с участием главного героя "Тихой Навы" Александр Рудинский. Фото: Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко, скриншот. Коллаж: Новини.LIVE

В начале года состоялась премьера украинского сериала в жанре детективный триллер в стиле true crime "Тихая Нава", которая очень полюбилась зрителям. Главную роль молодого юриста и следователя Адама Юшкевича в нем сыграл Александр Рудинский.

Редакция Новини.LIVE решила рассказать о том, сколько стоят билеты на спектакли главного героя "Тихой Навы".

Реклама

Читайте также:

"Калигула"

Рудинский играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В частности, в марте и апреле пройдет спектакль по пьесе Альбера Камю "Калигула". Все билеты на эти даты уже раскуплены, их цена варьируется от 400 до 1500 гривен — в зависимости от места.

Стоимость билетов на спектакль "Калигула". Фото: скриншот

"Калигула бросает вызов логике, судьбе, самим богам, чье место он не просто хочет занять, а стремится превзойти их в своих возможностях. Для реализации этого в распоряжении императора есть неограниченная власть. Но в мире, где царствует абсурд, разница между деспотической властью и рабским положением незначительна. И Калигула это осознает...", — говорится в афише.

"Мария Стюарт"

Кроме того, весной украинцы смогут насладиться другим спектаклем с Рудинским — "Мария Стюарт" по трагедии Фридриха Шиллера. Билеты на 10 марта и 15 апреля. На сцене покажут борьбу за престол последней католической королевы Шотландии Марии Стюарт.

"Уже более двух веков она рассказывает нам о цене свободы, вечном конфликте между "разумом" и "эмоциями" в душе человека, силу влияния общественного мнения на жизнь человека. О борьбе за господство, которая калечит их судьбы", — говорится в афише.

Стоимость билетов на "Марию Стюарт" составляет от 50 до 3000 гривен.

Стоимость билетов на спектакль "Марию Стюарт". Фото: скриншот

"Макбет"

В марте и апреле Рудинский также сыграет в спектакле "Макбет", поставленном по пьесе Уильяма Шекспира. Здесь так же билеты на 9, 19 марта и 28-29 апреля раскуплены.

"Темные времена выпускают в мир самых страшных демонов человеческой души. В то время, как борьба за идеалы гуманизма терпит ежедневное поражение, тонкая мембрана человечного в человеке трещит по швам, а прожорливый зверь захватнической бессмысленной войны щелкает из мрака кровавой пастью на плоть европейских ценностей", — говорится в афише.

Стоимость билетов на спектакль "Макбет". Фото: скриншот

Билеты обойдутся зрителям от 50 до 3000 гривен.

Напомним, сериал "Тихая Нава" рассказывает о серии преступлений в одноименном городке. Главный герой Адам Юшкевич чувствует свою вину из-за того, что после ссоры с девушкой над ней было совершено насилие. Главный герой оказался под подозрением, и чтобы найти настоящего преступника он возвращается в Тихую Наву.

Во время расследования неожиданно происходит еще один случай насилия и убийства. Молодой юрист остается один на один против системы, замалчивания и страха.

Также мы писали о неодооцененном сериале, похожем на "Тихую Наву". События сериала "Молчание" разворачиваются в Украине и Хорватии. Главная героиня, роль которой сыграла Ксения Мишина, жена влиятельного хорватского предпринимателя. Ольга возвращается в Киев, чтобы разыскать пропавшую племянницу. Следы приводят женщину в хорватский город Осиек, где исчезла девушка. Вместе с местным правоохранителем Владимиром и журналистом Стрибором Ольга разматывает клубок ужасающих тайн.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась