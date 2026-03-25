Apple Music, Spotify і YouTube: скільки реально платять авторам

Як працює монетизація на стрімінгових платформах. Колаж: Новини.LIVE

Apple Music, Spotify і YouTube платять за контент значно менше, ніж прийнято вважати. Для більшості авторів це не приносить дуже великих грошей. Навіть із тисячами прослуховувань дохід часто лишається на рівні мінімальної окупності.

Різниця між країнами при цьому величезна, тому ті ж самі треки можуть приносити у кілька разів більше або менше, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Palai Media.

Читайте також:

Як працює монетизація

Стрімінгові платформи не платять фіксовану суму за кожен перегляд чи прослуховування, хоча так часто думають. Насправді формується загальний пул доходів — підписки плюс реклама, і вже з нього розподіляються кошти. Частка кожного автора залежить від його присутності в загальному обсязі контенту за певний період.

Через це одна й та сама кількість прослуховувань може давати різний результат. На це впливає географія аудиторії, тип акаунтів і навіть тривалість взаємодії. Плюс комісії дистриб’юторів або лейблів — ще мінус 10–30%. У підсумку реальні виплати майже завжди виглядають менш оптимістичніше, ніж здавалося.

Монетизація на Apple Music

Apple Music дає вищі ставки у порівнянні з іншими сервісами, але це не змінює загальної картини. У середньому — менше одного цента за стрім, приблизно 7-10 доларів за 1000 прослуховувань. Це до вирахування комісій і податків.

Фактичний дохід нижчий, іноді суттєво. Якщо артист працює через посередників, частина грошей автоматично відходить їм. І навіть при стабільній аудиторії це не гарантує значного прибутку.

Монетизація на Spotify

Spotify платить менше — близько 0,2–0,4 цента за прослуховування або 2-4 долари за 1000. При цьому система складніша, ніж здається. Виплати залежать не від конкретного стріму, а від частки контенту в загальному обсязі платформи.

Є ще різниця між платними і безкоштовними користувачами. Прослуховування з рекламою оцінюються нижче. А з 2024 року діє правило, що якщо трек не набрав 1000 прослуховувань за рік, виплат взагалі не буде.

Монетизація на YouTube

YouTube працює інакше — тут дохід формується з реклами і підписок Premium. Стандартний розподіл — приблизно 55% автору і 45% платформі. У середньому музичний контент приносить з 0,5 до 2 доларів за 1000 переглядів.

Додаткові джерела доходу існують, але вони окремі. Йдеться про Shorts, донати, спонсорство, інтеграції. Також є система Content ID: якщо чужі відео використовують музику автора, дохід нараховується правовласнику.

Скільки можна заробити на монетизації в різних країнах

Різниця між країнами виглядає різкою. У Великій Британії за 1000 прослуховувань можуть платити близько 8,18 євро, тоді як в Україні — у кілька разів менше. Наприклад, у Польщі це приблизно 3,07 євро, тобто тільки 37% від британського рівня.

Щоб заробити 1 тисячу євро, українському артисту потрібно набрати понад 460 829 стрімів на Apple Music, а у Британії лише 122 249.

Є і конкретні приклади. Українська виконавиця отримала 1140 доларів за 700 тисяч стрімів на Apple Music. А у Spotify ситуація часто гірша — 700 дларів за 1 мільйон прослуховувань, іноді навіть менше.

Що ще цікаво знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки заробила на хіті "Афини" співачка FIЇNKA.

Хіт приніс їй значні гроші від прослуховань на стримінгових сервісах. Водночас вона ще не отримала весь той прибуток, який їй мають виплатити. На уточнююче питання, чи принесла вже ця пісня хоча б 20 тисяч євро, FIЇNKA відповила ствердно.

