Apple Music, Spotify и YouTube: сколько реально платят авторам

Apple Music, Spotify и YouTube платят за контент значительно меньше, чем принято считать. Для большинства авторов это не приносит очень больших денег. Даже с тысячами прослушиваний доход часто остается на уровне минимальной окупаемости.

Разница между странами при этом огромная, поэтому те же самые треки могут приносить в несколько раз больше или меньше, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Palai Media.

Как работает монетизация

Стриминговые платформы не платят фиксированную сумму за каждый просмотр или прослушивание, хотя так часто думают. На самом деле формируется общий пул доходов — подписки плюс реклама, и уже из него распределяются средства. Доля каждого автора зависит от его присутствия в общем объеме контента за определенный период.

Из-за этого одно и то же количество прослушиваний может давать разный результат. На это влияет география аудитории, тип аккаунтов и даже длительность взаимодействия. Плюс комиссии дистрибьюторов или лейблов — еще минус 10-30%. В итоге реальные выплаты почти всегда выглядят менее оптимистичными, чем казалось.

Монетизация на Apple Music

Apple Music дает более высокие ставки по сравнению с другими сервисами, но это не меняет общей картины. В среднем, меньше одного цента за стрим, примерно 7-10 долларов за 1000 прослушиваний. Это до вычета комиссий и налогов.

Фактический доход ниже, причем существенно. Если артист работает через посредников, часть денег автоматически отходит им. И даже при стабильной аудитории это не гарантирует значительной прибыли.

Монетизация на Spotify

Spotify платит меньше — около 0,2-0,4 цента за прослушивание или 2-4 доллара за 1000. При этом система более сложная, чем кажется. Выплаты зависят не от конкретного стрима, а от доли контента в общем объеме платформы.

Есть еще разница между платными и бесплатными пользователями. Прослушивания с рекламой оцениваются ниже. А с 2024 года действует правило, что если трек не набрал 1000 прослушиваний за год, выплат вообще не будет.

Монетизация на YouTube

YouTube работает иначе - здесь доход формируется из рекламы и подписок Premium. Стандартное распределение: примерно 55% автору и 45% платформе. В среднем музыкальный контент приносит с 0,5 до 2 долларов за 1000 просмотров.

Дополнительные источники дохода существуют, но они отдельные. Речь идет о Shorts, донатах, спонсорстве, интеграциях. Также есть система Content ID: если чужие видео используют музыку автора, доход начисляется правообладателю.

Сколько можно заработать на монетизации в разных странах

Разница между странами выглядит резкой. В Великобритании за 1000 прослушиваний могут платить около 8,18 евро, тогда как в Украине - в несколько раз меньше. Например, в Польше это примерно 3,07 евро, то есть только 37% от британского уровня.

Чтобы заработать 1 тысячу евро, украинскому артисту нужно набрать более 460 829 стримов на Apple Music, а в Британии только 122 249.

Есть и конкретные примеры. Украинская исполнительница получила 1140 долларов за 700 тысяч стримов на Apple Music. А в Spotify ситуация часто хуже — 700 долларов за 1 миллион прослушиваний, иногда даже меньше.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько заработала на хите "Афины" певица FIЇNKA.

Хит принес ей значительные деньги от прослушиваний на стриминговых сервисах. В то же время она еще не получила всю ту прибыль, которую ей должны выплатить. На уточняющий вопрос, принесла ли уже эта песня хотя бы 20 тысяч евро, FIЇNKA ответила утвердительно.

