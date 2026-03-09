Ведучий YouTube-каналу несподівано отримав величезну яхту — як йому це вдалося

Чоловік безплатно отримав яхту. Фото: скриншот відео. Колаж: Новини.LIVE

Іноді оголошення в інтернеті виглядають настільки привабливо, що важко не спробувати. Саме так сталося з одним із ведучих YouTube-каналу Rebuild Rescue.

Він натрапив на оголошення про безкоштовний човен у Facebook Marketplace, але у підсумку став власником величезної яхти, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Rebulid Rescue.

Яхта замість човна

Чоловік взяв великий причіп та приїхав на верф, щоб зачепити човен і відвезти його додому. Але коли він дістався місця, стало зрозуміло — ситуація трохи інша.

Замість невеликого човна на майданчику стояла справжня яхта. Судно простоювало приблизно 15 років і довге перебування без догляду далося взнаки.

Хоча судно дісталося чоловікові без жодної плати, ремонт виявиться важким і вартісним. На борту залишилися робоча кухня, ванна кімната та кілька місць для сну, але роки без руху залишили слід: інтер’єр покритий шаром бруду, стіни обсипаються, повітря просякнуте запахом плісняви.

Причіп, який привіз чоловік, не підходив для яхти такого розміру, тому довелося викликати вантажівку для перевезення великогабаритних вантажів. Лише так яхту змогли підготувати до транспортування.

