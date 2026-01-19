Громадський Wi-Fi — чи можуть бачити ваші дані в кафе та аеропортах

Значок Wi-Fi на вікні громадського транспорту. Фото: Unsplash

Громадський Wi-Fi у кафе, магазинах чи інших закладах здається зручним рішенням, коли потрібно швидко перевірити інформацію в інтернеті. Але підключення до відкритих мереж завжди має ризики, про які варто пам'ятати заздалегідь.

Про це пише BGR.

Чому відкритий Wi-Fi може бути небезпечним

Насамперед важливо розуміти: у будь-якій мережі інтернет-провайдер технічно здатен відстежувати незашифрований трафік. Це означає, що мережа може вести журнали активності під час підключення пристрою. Така можливість не обов'язково використовується на практиці, але вона існує — особливо якщо ви під'єднуєтеся до мережі, про яку нічого не знаєте.

У різних місцях ситуація відрізняється. В аеропортах та інших більш захищених локаціях часто застосовують додаткові системи моніторингу, щоб підвищити безпеку та виявляти підозрілу активність. Натомість у невеликих закладах Wi-Fi нерідко налаштований лише "для зручності гостей" — без додаткових механізмів контролю, що може робити відкриту мережу більш уразливою.

Одна з причин, чому громадські Wi-Fi-мережі вважаються менш безпечними, ніж приватні, — у них зазвичай немає пароля та рівня шифрування, характерних для домашніх мереж. Через це такі точки доступу можуть бути привабливою ціллю для зловмисників, які прагнуть отримати доступ до конфіденційної інформації.

З технічного погляду власник громадського Wi-Fi може бачити, які сайти ви відвідуєте, якщо має відповідні знання та інструменти. Додатковий ризик створюють і "фальшиві точки доступу": зловмисники інколи запускають мережі-двійники, щоб користувач під'єднався саме до них, а дані можна було перехопити.

Для користувачів Android загальнодоступні мережі можуть бути ризикованішими ще й тому, що система дозволяє встановлення застосунків зі сторонніх джерел. Тому власникам Android радять уникати підключення до громадського Wi-Fi без VPN.

