Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Ці місця у квартирі "вбивають" сигнал Wi-Fi-роутера

Ці місця у квартирі "вбивають" сигнал Wi-Fi-роутера

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:24
Де не можна ставити Wi-Fi-роутер у квартирі — помилки розміщення
Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Wi-Fi може "провалюватися" не через тариф чи модель роутера, а через банальне невдале місце у квартирі. На стабільність сигналу впливають радіоперешкоди від техніки, фізичні перешкоди в інтер'єрі та умови, які здатні нашкодити самому пристрою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де не варто ставити роутер.

Реклама
Читайте також:

Що не можна ставити поруч із роутером

Найчастіше проблеми з покриттям з'являються, коли поруч працюють пристрої на тій самій частоті 2,4 ГГц. До них належать мікрохвильові печі, Bluetooth-гаджети, радіоняні та деякі камери — вони створюють радіоперешкоди, які "забивають" Wi-Fi.

На сигнал також можуть впливати електроприлади з двигунами та джерела електромагнітних завад. Серед прикладів — пральні машини, холодильники й люмінесцентні лампи: через їхню роботу зв'язок може ставати менш стабільним.

Окрема проблема — перешкоди в приміщенні. Щільні предмети на кшталт шаф, диванів і стін послаблюють Wi-Fi, а металеві конструкції, дзеркала та великі акваріуми блокують його особливо відчутно. Тому роутер радять розміщувати вище — на високій полиці або закріпити на стіні, щоб на шляху сигналу було менше бар'єрів.

Ще один ризик — умови, небезпечні для самого роутера. Пристрій не варто накривати або "захаращувати" папером, тканиною чи будь-чим, що заважає охолодженню: перегрів скорочує ресурс обладнання. Поруч з акваріумами, зволожувачами чи відкритими місткостями з водою підвищується ризик потрапляння вологи та короткого замикання.

Не варто також тримати поряд чутливі речі — банківські картки, електронні ключі та NFC-мітки, щоб уникнути небажаних наслідків для них.

Найпростіше правило — ставити роутер ближче до центру квартири та на підвищенні, прибравши з оточення джерела перешкод і потенційно небезпечні предмети. А для великих або багаторівневих помешкань можуть знадобитися репітери, щоб розширити зону покриття.

Нагадаємо, інколи для покращення Wi-Fi достатньо просто змінити розташування роутера й відсунути його якомога далі від телевізора. Фахівці пояснюють, що навіть техніка, яка сама користується інтернетом, може створювати перешкоди для бездротового сигналу.

Також ми писали, що повільний інтернет легко виводить із себе, і перша реакція зазвичай — скарги провайдеру. Та на практиці джерело проблеми часто криється не в операторі, а у домашніх налаштуваннях або розміщенні роутера.

інтернет гаджети технології WiFi корисні поради роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації