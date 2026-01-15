Де не можна ставити Wi-Fi-роутер у квартирі — помилки розміщення

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Wi-Fi може "провалюватися" не через тариф чи модель роутера, а через банальне невдале місце у квартирі. На стабільність сигналу впливають радіоперешкоди від техніки, фізичні перешкоди в інтер'єрі та умови, які здатні нашкодити самому пристрою.

Що не можна ставити поруч із роутером

Найчастіше проблеми з покриттям з'являються, коли поруч працюють пристрої на тій самій частоті 2,4 ГГц. До них належать мікрохвильові печі, Bluetooth-гаджети, радіоняні та деякі камери — вони створюють радіоперешкоди, які "забивають" Wi-Fi.

На сигнал також можуть впливати електроприлади з двигунами та джерела електромагнітних завад. Серед прикладів — пральні машини, холодильники й люмінесцентні лампи: через їхню роботу зв'язок може ставати менш стабільним.

Окрема проблема — перешкоди в приміщенні. Щільні предмети на кшталт шаф, диванів і стін послаблюють Wi-Fi, а металеві конструкції, дзеркала та великі акваріуми блокують його особливо відчутно. Тому роутер радять розміщувати вище — на високій полиці або закріпити на стіні, щоб на шляху сигналу було менше бар'єрів.

Ще один ризик — умови, небезпечні для самого роутера. Пристрій не варто накривати або "захаращувати" папером, тканиною чи будь-чим, що заважає охолодженню: перегрів скорочує ресурс обладнання. Поруч з акваріумами, зволожувачами чи відкритими місткостями з водою підвищується ризик потрапляння вологи та короткого замикання.

Не варто також тримати поряд чутливі речі — банківські картки, електронні ключі та NFC-мітки, щоб уникнути небажаних наслідків для них.

Найпростіше правило — ставити роутер ближче до центру квартири та на підвищенні, прибравши з оточення джерела перешкод і потенційно небезпечні предмети. А для великих або багаторівневих помешкань можуть знадобитися репітери, щоб розширити зону покриття.

