Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 12:32
Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч — що буде інакше
Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Бездротовий інтернет став буденністю: більшість гаджетів постійно тримаються за Wi-Fi. Але разом із цим усе частіше виникає питання, чи впливає така звичка на самопочуття і чи є сенс вимикати з'єднання на ніч.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи має сенс вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч.

Реклама
Читайте також:

Чи потрібно вимикати Wi-Fi перед сном

Смартфони та інші пристрої вдома, під'єднані до мережі, безперервно створюють електромагнітне випромінювання. Логіка підказує просто вимкнути Wi-Fi, однак тоді частина функцій без інтернету перестає працювати — звідси й сумніви, чи варто відключати з'єднання саме на телефоні перед сном.

Є кілька причин, чому це може бути корисно, і більшість із них стосуються здоров'я та комфорту. Відключення Wi-Fi уночі зменшує вплив електромагнітного випромінювання, а ще допомагає менше тягнутися до екрана перед сном і не відволікатися, коли вже намагаєтеся заснути.

Окремі дослідження пов'язують вимкнений Wi-Fi зі зниженням тривожності: сон може ставати якіснішим, адже не турбують сповіщення, вібрації та інші подразники.

Є й практичний бонус — економія заряду. Без активного з'єднання смартфон розряджається повільніше, що може позитивно впливати на ресурс акумулятора, особливо на старіших моделях.

Варто врахувати й момент безпеки: за певних налаштувань телефон здатен автоматично під'єднуватися до доступних мереж, поки ви спите. Такі "мандрівки" створюють ризик, якщо пристрій під'єднається до небезпечної або шкідливої мережі. Вимкнення Wi-Fi на ніч прибирає і цю загрозу.

Нагадаємо, спроби зекономити на електроенергії, вимикаючи Wi-Fi-роутер на ніч, можуть дати зворотний ефект. Фахівці застерігають: це здатне погіршити роботу інтернету, спричинити додаткові витрати й навіть створити прогалини в безпеці.

Також ми писали, що на якість Wi-Fi впливає не лише тариф чи модель роутера, а й його розташування. Часто для стабільнішого сигналу достатньо правильно вибрати місце для пристрою та періодично його перезавантажувати.

здоров'я інтернет сон смартфон ніч WiFi
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації