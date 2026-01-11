Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч — що буде інакше

Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Бездротовий інтернет став буденністю: більшість гаджетів постійно тримаються за Wi-Fi. Але разом із цим усе частіше виникає питання, чи впливає така звичка на самопочуття і чи є сенс вимикати з'єднання на ніч.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи має сенс вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч.

Чи потрібно вимикати Wi-Fi перед сном

Смартфони та інші пристрої вдома, під'єднані до мережі, безперервно створюють електромагнітне випромінювання. Логіка підказує просто вимкнути Wi-Fi, однак тоді частина функцій без інтернету перестає працювати — звідси й сумніви, чи варто відключати з'єднання саме на телефоні перед сном.

Є кілька причин, чому це може бути корисно, і більшість із них стосуються здоров'я та комфорту. Відключення Wi-Fi уночі зменшує вплив електромагнітного випромінювання, а ще допомагає менше тягнутися до екрана перед сном і не відволікатися, коли вже намагаєтеся заснути.

Окремі дослідження пов'язують вимкнений Wi-Fi зі зниженням тривожності: сон може ставати якіснішим, адже не турбують сповіщення, вібрації та інші подразники.

Є й практичний бонус — економія заряду. Без активного з'єднання смартфон розряджається повільніше, що може позитивно впливати на ресурс акумулятора, особливо на старіших моделях.

Варто врахувати й момент безпеки: за певних налаштувань телефон здатен автоматично під'єднуватися до доступних мереж, поки ви спите. Такі "мандрівки" створюють ризик, якщо пристрій під'єднається до небезпечної або шкідливої мережі. Вимкнення Wi-Fi на ніч прибирає і цю загрозу.

