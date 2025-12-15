Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Найкраще місце для роутера — як отримати швидший Wi-Fi

Найкраще місце для роутера — як отримати швидший Wi-Fi

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:34
Де поставити роутер для швидкого Wi-Fi — поради для ідеального сигналу у квартирі
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Правильне розташування роутера напряму впливає на швидкість та стабільність Wi-Fi. У багатьох випадках, коли інтернет "гальмує" або сигнал слабшає, достатньо правильно поставити пристрій і час від часу його перезавантажувати.

Про це пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

Де краще поставити роутер для стабільного Wi-Fi

Фахівці радять періодично перезапускати роутер, а також вимикати його з розетки, коли надовго їдете з дому — це допомагає уникнути збоїв у роботі. Важливу роль відіграє й місце встановлення: від нього залежить, наскільки впевнено сигнал "дістає" до всіх кімнат.

Роутер можна сховати в короб чи поставити на полицю, але важливо, щоб поряд не було телевізора або щоб пристрій не опинився за ним — така техніка створює перешкоди для сигналу. Найкраще, щоб роутер стояв у відкритому просторі. Шафи, масивні меблі, ніші, а особливо дзеркальні дверцята помітно послаблюють Wi-Fi. Також небажано ставити пристрій занадто високо або безпосередньо на підлогу.

Категорично невдале місце — поруч із мікрохвильовою піччю. Її випромінювання працює на тій самій частоті, що й Wi-Fi 2.4 ГГц, через що швидкість різко знижується. Холодильник впливає на сигнал значно менше, але теж може частково його блокувати.

Розміщення роутера в коридорі підходить не завжди: усе залежить від товщини та матеріалу стін і перегородок між кімнатами, адже вони здатні суттєво послаблювати сигнал. Не варто залишати пристрій і в неопалюваних приміщеннях, коли вас немає вдома. Для холодних зон краще обирати спеціальні вологозахищені моделі.

Головне правило просте: чим більше відкритого простору навколо роутера й чим менше поруч перешкод та побутової техніки, тим швидшим і стабільнішим буде ваш Wi-Fi.

Нагадаємо, під час масових відключень світла щоденні завдання перетворюються на випробування: потрібно одночасно підтримувати освітлення, зв'язок і заряд смартфона. Водночас інтернет можна зберегти навіть без електрики — достатньо живити роутер від павербанка.

Також ми писали, що повільний інтернет може зіпсувати і перегляд фільму, і важливу розмову, і гру онлайн, навіть за нормального тарифу. Часто проблема криється не в підключенні, а в неправильному налаштуванні чи розташуванні роутера.

інтернет гаджети WiFi корисні поради сигнали роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації