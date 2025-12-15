Де поставити роутер для швидкого Wi-Fi — поради для ідеального сигналу у квартирі

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Правильне розташування роутера напряму впливає на швидкість та стабільність Wi-Fi. У багатьох випадках, коли інтернет "гальмує" або сигнал слабшає, достатньо правильно поставити пристрій і час від часу його перезавантажувати.

Про це пише iTechua.

Реклама

Читайте також:

Де краще поставити роутер для стабільного Wi-Fi

Фахівці радять періодично перезапускати роутер, а також вимикати його з розетки, коли надовго їдете з дому — це допомагає уникнути збоїв у роботі. Важливу роль відіграє й місце встановлення: від нього залежить, наскільки впевнено сигнал "дістає" до всіх кімнат.

Роутер можна сховати в короб чи поставити на полицю, але важливо, щоб поряд не було телевізора або щоб пристрій не опинився за ним — така техніка створює перешкоди для сигналу. Найкраще, щоб роутер стояв у відкритому просторі. Шафи, масивні меблі, ніші, а особливо дзеркальні дверцята помітно послаблюють Wi-Fi. Також небажано ставити пристрій занадто високо або безпосередньо на підлогу.

Категорично невдале місце — поруч із мікрохвильовою піччю. Її випромінювання працює на тій самій частоті, що й Wi-Fi 2.4 ГГц, через що швидкість різко знижується. Холодильник впливає на сигнал значно менше, але теж може частково його блокувати.

Розміщення роутера в коридорі підходить не завжди: усе залежить від товщини та матеріалу стін і перегородок між кімнатами, адже вони здатні суттєво послаблювати сигнал. Не варто залишати пристрій і в неопалюваних приміщеннях, коли вас немає вдома. Для холодних зон краще обирати спеціальні вологозахищені моделі.

Головне правило просте: чим більше відкритого простору навколо роутера й чим менше поруч перешкод та побутової техніки, тим швидшим і стабільнішим буде ваш Wi-Fi.

Нагадаємо, під час масових відключень світла щоденні завдання перетворюються на випробування: потрібно одночасно підтримувати освітлення, зв'язок і заряд смартфона. Водночас інтернет можна зберегти навіть без електрики — достатньо живити роутер від павербанка.

Також ми писали, що повільний інтернет може зіпсувати і перегляд фільму, і важливу розмову, і гру онлайн, навіть за нормального тарифу. Часто проблема криється не в підключенні, а в неправильному налаштуванні чи розташуванні роутера.