Где поставить роутер для быстрого Wi-Fi — советы для идеального сигнала в квартире

Правильное расположение роутера напрямую влияет на скорость и стабильность Wi-Fi. Во многих случаях, когда интернет "тормозит" или сигнал ослабевает, достаточно правильно поставить устройство и время от времени его перезагружать.

Где лучше поставить роутер для стабильного Wi-Fi

Специалисты советуют периодически перезапускать роутер, а также выключать его из розетки, когда надолго уезжаете из дома — это помогает избежать сбоев в работе. Важную роль играет и место установки: от него зависит, насколько уверенно сигнал "достает" до всех комнат.

Роутер можно спрятать в короб или поставить на полку, но важно, чтобы рядом не было телевизора или чтобы устройство не оказалось за ним — такая техника создает помехи для сигнала. Лучше всего, чтобы роутер стоял в открытом пространстве. Шкафы, массивная мебель, ниши, а особенно зеркальные дверцы заметно ослабляют Wi-Fi. Также нежелательно ставить устройство слишком высоко или непосредственно на пол.

Категорически неудачное место — рядом с микроволновой печью. Ее излучение работает на той же частоте, что и Wi-Fi 2.4 ГГц, из-за чего скорость резко снижается. Холодильник влияет на сигнал значительно меньше, но тоже может частично его блокировать.

Размещение роутера в коридоре подходит не всегда: все зависит от толщины и материала стен и перегородок между комнатами, ведь они способны существенно ослаблять сигнал. Не стоит оставлять устройство и в неотапливаемых помещениях, когда вас нет дома. Для холодных зон лучше выбирать специальные влагозащищенные модели.

Главное правило простое: чем больше открытого пространства вокруг роутера и чем меньше рядом препятствий и бытовой техники, тем быстрее и стабильнее будет ваш Wi-Fi.

