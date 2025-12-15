Видео
Главная Технологии Лучшее место для роутера — как получить более быстрый Wi-Fi

Лучшее место для роутера — как получить более быстрый Wi-Fi

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 10:34
Где поставить роутер для быстрого Wi-Fi — советы для идеального сигнала в квартире
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Freepik

Правильное расположение роутера напрямую влияет на скорость и стабильность Wi-Fi. Во многих случаях, когда интернет "тормозит" или сигнал ослабевает, достаточно правильно поставить устройство и время от времени его перезагружать.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Где лучше поставить роутер для стабильного Wi-Fi

Специалисты советуют периодически перезапускать роутер, а также выключать его из розетки, когда надолго уезжаете из дома — это помогает избежать сбоев в работе. Важную роль играет и место установки: от него зависит, насколько уверенно сигнал "достает" до всех комнат.

Роутер можно спрятать в короб или поставить на полку, но важно, чтобы рядом не было телевизора или чтобы устройство не оказалось за ним — такая техника создает помехи для сигнала. Лучше всего, чтобы роутер стоял в открытом пространстве. Шкафы, массивная мебель, ниши, а особенно зеркальные дверцы заметно ослабляют Wi-Fi. Также нежелательно ставить устройство слишком высоко или непосредственно на пол.

Категорически неудачное место — рядом с микроволновой печью. Ее излучение работает на той же частоте, что и Wi-Fi 2.4 ГГц, из-за чего скорость резко снижается. Холодильник влияет на сигнал значительно меньше, но тоже может частично его блокировать.

Размещение роутера в коридоре подходит не всегда: все зависит от толщины и материала стен и перегородок между комнатами, ведь они способны существенно ослаблять сигнал. Не стоит оставлять устройство и в неотапливаемых помещениях, когда вас нет дома. Для холодных зон лучше выбирать специальные влагозащищенные модели.

Главное правило простое: чем больше открытого пространства вокруг роутера и чем меньше рядом препятствий и бытовой техники, тем быстрее и стабильнее будет ваш Wi-Fi.

Напомним, во время массовых отключений света ежедневные задачи превращаются в испытание: нужно одновременно поддерживать освещение, связь и заряд смартфона. При этом интернет можно сохранить даже без электричества — достаточно питать роутер от повербанка.

Также мы писали, что медленный интернет может испортить и просмотр фильма, и важный разговор, и игру онлайн, даже при нормальном тарифе. Часто проблема кроется не в подключении, а в неправильной настройке или расположении роутера.

интернет гаджеты WiFi полезные советы сигналы роутер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
