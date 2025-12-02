Интернет без света — как правильно подключить роутер к повербанку

Повербанк, к которому подключены Wi-Fi-роутер и ONU-терминал. Фото: кадр из видео/YouTube

Массовые отключения света превращают рабочие будни в квест: нужно одновременно заботиться о свете, связи и заряде смартфона. Однако интернет можно сохранить даже без электричества — достаточно подключить роутер к повербанку.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как правильно запитать роутер от повербанка.

Как настроить работу роутера от повербанка

Чтобы Wi-Fi работал от повербанка, одного лишь внешнего аккумулятора мало. Сначала стоит уточнить у провайдера, какой именно интернет-кабель заведен в квартиру или дом: обычный "медный" или оптоволоконный.

Обычный кабель зависит от электроснабжения на сетевом оборудовании провайдера, поэтому вместе со светом "падает" и интернет. Оптоволокно обычно подключено к бесперебойной сети, работающей от генераторов или аккумуляторов, и позволяет иметь доступ к сети даже во время отключений. Для работы схемы с повербанком у вас должно быть именно оптоволокно.

Для непрерывной работы роутера подойдет любой повербанк емкостью от 2000 до 50 000 мАч. Бренд в данном случае не критичен — важнее, чтобы емкость была как можно выше: чем она больше, тем дольше аккумулятор сможет питать роутер.

Отдельно нужно обратить внимание на выходное напряжение повербанка. Современные модели обычно выдают 5V, 9V или 12V, и самыми актуальными являются два последних варианта. Важное правило: напряжение повербанка должно соответствовать напряжению, указанному на корпусе роутера. Если оно будет выше, устройство может перегореть, если ниже — роутер просто не запустится.

Чтобы подключить роутер к внешнему аккумулятору, понадобится кабель-переходник DC со встроенным модулем повышения напряжения: с USB-разъемом на одном конце и штекером питания 5,5/2,5 мм — на другом. Именно он соединяет повербанк с портом питания роутера.

Правильный кабель питания для роутера от повербанка. Фото: ALLO

Если у вас есть отдельный оптический терминал, через который заходит оптоволокно, придется приобрести еще один комплект таких кабелей для питания и этого устройства. Иначе сигнал просто не дойдет до роутера.

Если оптоволоконный кабель подключен к отдельному терминалу у вас дома, схема подключения будет выглядеть следующим образом:

подготовьте два повербанка и набор DC-кабелей;

оптический терминал, к которому подведено оптоволокно, подключите к повербанку, предварительно проверив на корпусе нужное напряжение (5V, 9V или 12V);

другим кабелем-переходником соедините второй повербанк с портом питания роутера;

сначала включите повербанки, а затем — роутер.

После этого с любого устройства зайдите в интернет и проверьте, раздает ли роутер Wi-Fi. Если все работает, останется лишь контролировать заряд повербанков и следить за световыми индикаторами на роутере.

В этой схеме также реально использовать только один вместительный повербанк, если он имеет два USB-разъема с нужным напряжением для питания роутера и оптического терминала.

Напомним, качество домашнего Wi-Fi зависит не только от тарифа или мощности роутера. Часто буферинг, падение скорости и появление "мертвых зон" связаны с элементарно неправильным расположением или углом наклона антенн, которые распределяют сигнал в помещении.

Также мы писали, что по данным Speedtest Global Index за октябрь 2025 года Украина демонстрирует относительно стабильные показатели скорости интернета. Хотя позиции страны в рейтинге несколько снизились в обеих категориях, средние скорости продолжают оставаться достаточными для большинства повседневных онлайн-задач.