Какое место в мире занимает Украина по скорости интернета

Какое место в мире занимает Украина по скорости интернета

Дата публикации 21 ноября 2025 16:32
обновлено: 12:31
Скорость интернета в Украине — какое место занимает страна в мировом рейтинге
Тест скорости интернета на экране смартфона. Фото: Unsplash

Украина сохраняет относительно стабильные показатели скорости интернета по данным Speedtest Global Index на октябрь 2025 года. Хотя позиции страны немного просели в обеих категориях, средние скорости остаются достаточными для повседневных онлайн-задач.

Об этом пишет Mediasat.

Читайте также:

Какое место занимает Украина

В сегменте мобильного интернета Украина оказалась на 70-м месте мира, что на две позиции ниже, чем месяцем ранее. Медианная скорость загрузки составила 58,52 Мбит/с, отдачи — 13,49 Мбит/с, а задержка соединения держится на уровне 26 мс. Такие параметры позволяют без проблем пользоваться видеосвязью, стримингом и большинством веб-сервисов.

Средняя скорость интернета в Украине
Средняя скорость интернета в Украине. Фото: Speedtest Global Index

Фиксированный широкополосный доступ также потерял две ступеньки: Украина занимает 75-е место. Средняя скорость загрузки составляет 88,92 Мбит/с, отдачи — 91,03 Мбит/с, а задержка всего 5 мс. Низкая задержка делает домашний интернет более стабильным для онлайн-игр, видеоконференций и работы с большими файлами.

Впрочем, в глобальном контексте есть куда расти. В октябре 2025 года мировая средняя скорость мобильного интернета достигла 99,93 Мбит/с на загрузку и 13,74 Мбит/с на отдачу при средней задержке 24 мс. Самые быстрые мобильные сети сейчас демонстрируют ОАЭ, Катар, Кувейт, Бразилия и Болгария — их показатели существенно опережают среднемировые.

Для фиксированного интернета средний мировой уровень также выше: 111,91 Мбит/с на загрузку и 57,83 Мбит/с на отдачу при латентности 9 мс. В верхушке рейтинга находятся Сингапур, Чили, Гонконг, ОАЭ и Франция.

Напомним, спутниковая связь стала одной из самых заметных инноваций в современных смартфонах, ведь дает возможность оставаться на связи даже там, где мобильная сеть недоступна. В то же время эта технология пока остается привилегией флагманских устройств и недосягаемой для большинства моделей среднего или бюджетного сегмента.

Также мы писали, что иногда мобильный интернет резко замедляется или полностью исчезает, а в верхней части экрана появляется буква "E". Для многих это выглядит как ошибка смартфона, хотя на самом деле обозначение сигнализирует о типе подключения и уровне доступной сети.

рейтинг Украина интернет мобильный интернет Speedtest
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
