Головна Технології Яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету

Яке місце у світі посідає Україна за швидкістю інтернету

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 16:32
Оновлено: 12:31
Швидкість інтернету в Україні — яке місце посідає країна у світовому рейтингу
Тест швидкості інтернету на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Україна зберігає відносно стабільні показники швидкості інтернету за даними Speedtest Global Index на жовтень 2025 року. Хоча позиції країни трохи просіли в обох категоріях, середні швидкості залишаються достатніми для повсякденних онлайн-задач.

Про це пише Mediasat.

Яке місце посідає Україна

У сегменті мобільного інтернету Україна опинилася на 70-му місці світу, що на дві позиції нижче, ніж місяцем раніше. Медіанна швидкість завантаження склала 58,52 Мбіт/с, віддачі — 13,49 Мбіт/с, а затримка з'єднання тримається на рівні 26 мс. Такі параметри дають змогу без проблем користуватися відеозв'язком, стримінгом і більшістю вебсервісів.

Средняя скорость интернета в Украине
Середня швидкість інтернету в Україні. Фото: Speedtest Global Index

Фіксований широкосмуговий доступ також втратив дві сходинки: Україна посідає 75-те місце. Середня швидкість завантаження становить 88,92 Мбіт/с, віддачі — 91,03 Мбіт/с, а затримка лише 5 мс. Низька затримка робить домашній інтернет стабільнішим для онлайн-ігор, відеоконференцій та роботи з великими файлами.

Втім, у глобальному контексті є куди рости. У жовтні 2025 року світова середня швидкість мобільного інтернету сягнула 99,93 Мбіт/с на завантаження та 13,74 Мбіт/с на віддачу при середній затримці 24 мс. Найшвидші мобільні мережі зараз демонструють ОАЕ, Катар, Кувейт, Бразилія та Болгарія — їхні показники суттєво випереджають середньосвітові.

Для фіксованого інтернету середній світовий рівень також вищий: 111,91 Мбіт/с на завантаження і 57,83 Мбіт/с на віддачу при латентності 9 мс. У верхівці рейтингу перебувають Сінгапур, Чилі, Гонконг, ОАЕ та Франція.

Нагадаємо, супутниковий зв'язок став однією з найпомітніших інновацій у сучасних смартфонах, адже дає можливість залишатися на зв'язку навіть там, де мобільна мережа недоступна. Водночас ця технологія поки що залишається привілеєм флагманських пристроїв і недосяжною для більшості моделей середнього чи бюджетного сегмента.

Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко уповільнюється або повністю зникає, а у верхній частині екрана з'являється літера "E". Для багатьох це виглядає як помилка смартфона, хоча насправді позначення сигналізує про тип підключення та рівень доступної мережі.

рейтинг Україна інтернет мобільний інтернет Speedtest
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
