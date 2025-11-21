Швидкість інтернету в Україні — яке місце посідає країна у світовому рейтингу

Тест швидкості інтернету на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Україна зберігає відносно стабільні показники швидкості інтернету за даними Speedtest Global Index на жовтень 2025 року. Хоча позиції країни трохи просіли в обох категоріях, середні швидкості залишаються достатніми для повсякденних онлайн-задач.

Про це пише Mediasat.

Реклама

Читайте також:

Яке місце посідає Україна

У сегменті мобільного інтернету Україна опинилася на 70-му місці світу, що на дві позиції нижче, ніж місяцем раніше. Медіанна швидкість завантаження склала 58,52 Мбіт/с, віддачі — 13,49 Мбіт/с, а затримка з'єднання тримається на рівні 26 мс. Такі параметри дають змогу без проблем користуватися відеозв'язком, стримінгом і більшістю вебсервісів.

Середня швидкість інтернету в Україні. Фото: Speedtest Global Index

Фіксований широкосмуговий доступ також втратив дві сходинки: Україна посідає 75-те місце. Середня швидкість завантаження становить 88,92 Мбіт/с, віддачі — 91,03 Мбіт/с, а затримка лише 5 мс. Низька затримка робить домашній інтернет стабільнішим для онлайн-ігор, відеоконференцій та роботи з великими файлами.

Втім, у глобальному контексті є куди рости. У жовтні 2025 року світова середня швидкість мобільного інтернету сягнула 99,93 Мбіт/с на завантаження та 13,74 Мбіт/с на віддачу при середній затримці 24 мс. Найшвидші мобільні мережі зараз демонструють ОАЕ, Катар, Кувейт, Бразилія та Болгарія — їхні показники суттєво випереджають середньосвітові.

Для фіксованого інтернету середній світовий рівень також вищий: 111,91 Мбіт/с на завантаження і 57,83 Мбіт/с на віддачу при латентності 9 мс. У верхівці рейтингу перебувають Сінгапур, Чилі, Гонконг, ОАЕ та Франція.

Нагадаємо, супутниковий зв'язок став однією з найпомітніших інновацій у сучасних смартфонах, адже дає можливість залишатися на зв'язку навіть там, де мобільна мережа недоступна. Водночас ця технологія поки що залишається привілеєм флагманських пристроїв і недосяжною для більшості моделей середнього чи бюджетного сегмента.

Також ми писали, що інколи мобільний інтернет різко уповільнюється або повністю зникає, а у верхній частині екрана з'являється літера "E". Для багатьох це виглядає як помилка смартфона, хоча насправді позначення сигналізує про тип підключення та рівень доступної мережі.