Інтернет без світла — як правильно під'єднати роутер до павербанка

Масові відключення світла перетворюють робочі будні на квест: потрібно одночасно дбати про світло, зв'язок і заряд смартфона. Однак інтернет можна зберегти навіть без електрики — достатньо під'єднати роутер до павербанка.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як правильно заживити роутер від павербанка.

Як налаштувати роботу роутера від павербанка

Щоб Wi-Fi працював від павербанка, одного лише зовнішнього акумулятора замало. Спершу варто уточнити у провайдера, який саме інтернет-кабель заведений у квартиру чи будинок: звичайний "мідний" чи оптоволоконний.

Звичайний кабель залежить від електропостачання на мережевому обладнанні провайдера, тож разом зі світлом "падає" і інтернет. Оптоволокно зазвичай підключене до безперебійної мережі, що працює від генераторів або акумуляторів, і дає змогу мати доступ до мережі навіть під час відключень. Для роботи схеми з павербанком у вас має бути саме оптоволокно.

Для безперервної роботи роутера підійде будь-який павербанк місткістю від 2000 до 50 000 мАг. Бренд у цьому випадку не критичний — важливіше, щоб місткість була якомога вищою: чим вона більша, тим довше акумулятор зможе живити роутер.

Окремо потрібно звернути увагу на вихідну напругу павербанка. Сучасні моделі зазвичай видають 5V, 9V або 12V, і найактуальнішими є два останні варіанти. Важливе правило: напруга павербанка має відповідати напрузі, зазначеній на корпусі роутера. Якщо вона буде вищою, пристрій може перегоріти, якщо нижчою — роутер просто не запуститься.

Щоб під'єднати роутер до зовнішнього акумулятора, знадобиться кабель-перехідник DC із вбудованим модулем підвищення напруги: з USB-роз'ємом на одному кінці та штекером живлення 5,5/2,5 мм — на іншому. Саме він з'єднує павербанк із портом живлення роутера.

Правильний кабель живлення для роутера від павербанка. Фото: ALLO

Якщо у вас є окремий оптичний термінал, через який заходить оптоволокно, доведеться придбати ще один комплект таких кабелів для живлення й цього пристрою. Інакше сигнал просто не дійде до роутера.

Якщо оптоволоконний кабель підключений до окремого термінала у вас вдома, схема підключення матиме такий вигляд:

підготуйте два павербанки та набір DC-кабелів;

оптичний термінал, до якого підведене оптоволокно, під'єднайте до павербанка, попередньо перевіривши на корпусі потрібну напругу (5V, 9V або 12V);

іншим кабелем-перехідником з'єднайте другий павербанк із портом живлення роутера;

спочатку увімкніть павербанки, а потім — роутер.

Після цього з будь-якого пристрою зайдіть в інтернет і перевірте, чи роздає роутер Wi-Fi. Якщо все працює, залишиться лише контролювати заряд павербанків і стежити за світловими індикаторами на роутері.

В цій схемі також реально використовувати лише один місткий павербанк, якщо він має два USB-роз'єми з потрібною напругою для живлення роутера та оптичного термінала.

Нагадаємо, якість домашнього Wi-Fi залежить не лише від тарифу чи потужності роутера. Часто буферинг, падіння швидкості та поява "мертвих зон" пов'язані з елементарно неправильним розташуванням або кутом нахилу антен, які розподіляють сигнал у приміщенні.

Також ми писали, що за даними Speedtest Global Index за жовтень 2025 року Україна демонструє відносно стабільні показники швидкості інтернету. Хоча позиції країни у рейтингу дещо знизилися в обох категоріях, середні швидкості й надалі залишаються достатніми для більшості повсякденних онлайн-завдань.