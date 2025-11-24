Правильне положення антен Wi-Fi — як розмістити, щоб сигнал став сильнішим

Налаштування антен Wi-Fi-роутера. Фото: кадр з відео/YouTube

Якість домашнього Wi-Fi визначається не лише тарифом чи потужністю роутера. Часто причиною буферингу, провалів швидкості та "мертвих зон" стає банально неправильне положення антен.

Про це пише IT-спеціаліст для Medium.

Чому напрямок антен важливий і як це працює

Багато користувачів ставлять антени строго вертикально — так нібито логічно й охайно. Але, як пояснюють фахівці, це лише базовий варіант, який не завжди дає рівномірне покриття. Wi-Fi сигнал поширюється у певній площині, тому навіть невеликий нахил здатен відчутно змінити картину у квартирі чи будинку.

Коли антени орієнтовані правильно, це допомагає розширити зону покриття, зокрема на інших поверхах, зменшити кількість "глухих" місць, підвищити стабільність і швидкість з'єднання. Також це важливо для пристроїв із різною поляризацією приймання сигналу — від смартфонів до ноутбуків і смарттехніки.

Найтиповіша помилка — коли всі антени дивляться в один бік і під одним кутом. У результаті сигнал може "провалюватися" в окремих ділянках житла, навіть якщо поруч із роутером усе працює ідеально. Не менш шкідливо ставити антени біля металевих поверхонь: метал відбиває хвилі й формує ті самі "мертві зони". Ще один поширений промах — ховати роутер у шафу або підіймати під саму стелю. Сигнал краще розходиться, коли пристрій стоїть відкрито й приблизно на рівні середнього росту.

Щоб покращити Wi-Fi, варто використовувати різні кути нахилу. Найпростіший підхід — одну антену залишити вертикально, а іншу відхилити під кутом або покласти горизонтально. Так ви "накриєте" і горизонтальні, і вертикальні площини в помешканні. Коли антени спрямовані по-різному, працює ефект поляризаційної різноманітності: пристрої отримують сигнал із різною поляризацією, а втрати зменшуються.

Остаточне положення краще підбирати на практиці. Нахиляйте й повертайте антени, перевіряючи рівень сигналу в різних кімнатах — для цього підійдуть Wi-Fi-аналізатори або мобільні застосунки, що показують силу мережі. Кілька хвилин таких тестів часто дають більший ефект, ніж спроби "підкрутити" налаштування в меню роутера.

