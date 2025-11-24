Відео
Україна
Відео

Правильні кути антен роутера — секрет сильного сигналу

Правильні кути антен роутера — секрет сильного сигналу

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:24
Оновлено: 11:40
Правильне положення антен Wi-Fi — як розмістити, щоб сигнал став сильнішим
Налаштування антен Wi-Fi-роутера. Фото: кадр з відео/YouTube

Якість домашнього Wi-Fi визначається не лише тарифом чи потужністю роутера. Часто причиною буферингу, провалів швидкості та "мертвих зон" стає банально неправильне положення антен.

Про це пише IT-спеціаліст для Medium.

Чому напрямок антен важливий і як це працює

Багато користувачів ставлять антени строго вертикально — так нібито логічно й охайно. Але, як пояснюють фахівці, це лише базовий варіант, який не завжди дає рівномірне покриття. Wi-Fi сигнал поширюється у певній площині, тому навіть невеликий нахил здатен відчутно змінити картину у квартирі чи будинку.

Коли антени орієнтовані правильно, це допомагає розширити зону покриття, зокрема на інших поверхах, зменшити кількість "глухих" місць, підвищити стабільність і швидкість з'єднання. Також це важливо для пристроїв із різною поляризацією приймання сигналу — від смартфонів до ноутбуків і смарттехніки.

Найтиповіша помилка — коли всі антени дивляться в один бік і під одним кутом. У результаті сигнал може "провалюватися" в окремих ділянках житла, навіть якщо поруч із роутером усе працює ідеально. Не менш шкідливо ставити антени біля металевих поверхонь: метал відбиває хвилі й формує ті самі "мертві зони". Ще один поширений промах — ховати роутер у шафу або підіймати під саму стелю. Сигнал краще розходиться, коли пристрій стоїть відкрито й приблизно на рівні середнього росту.

Щоб покращити Wi-Fi, варто використовувати різні кути нахилу. Найпростіший підхід — одну антену залишити вертикально, а іншу відхилити під кутом або покласти горизонтально. Так ви "накриєте" і горизонтальні, і вертикальні площини в помешканні. Коли антени спрямовані по-різному, працює ефект поляризаційної різноманітності: пристрої отримують сигнал із різною поляризацією, а втрати зменшуються.

Остаточне положення краще підбирати на практиці. Нахиляйте й повертайте антени, перевіряючи рівень сигналу в різних кімнатах — для цього підійдуть Wi-Fi-аналізатори або мобільні застосунки, що показують силу мережі. Кілька хвилин таких тестів часто дають більший ефект, ніж спроби "підкрутити" налаштування в меню роутера.

Нагадаємо, сучасні Wi-Fi-роутери нерідко оснащуються USB-портами, які виробники подають як універсальний спосіб підключення додаткових пристроїв. Однак не всі аксесуари варто під'єднувати до роутера.

Також ми писали, що сучасні Wi-Fi-роутери вже давно перетворилися на повноцінні мережеві центри, здатні виконувати значно більше, ніж просто роздавати інтернет. Та попри широкий набір функцій, більшість користувачів задіюють лише невелику частину можливостей своїх пристроїв.

інтернет гаджети WiFi корисні поради сигнали роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
