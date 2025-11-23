Слабкий Wi-Fi-сигнал вдома — 8 винуватців цього

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Домашній Wi-Fi може підводити навіть тоді, коли тариф у провайдера швидкий і стабільний. Часто проблема не в налаштуваннях роутера, а в предметах та матеріалах навколо нього, які глушать або спотворюють сигнал.

Що саме заважає бездротовій мережі працювати нормально

Найперше варто звернути увагу на те, де стоїть маршрутизатор. Якщо він захований у кутку, у шафі чи взагалі стоїть на підлозі, покриття помітно слабшає. Роутер краще тримати ближче до центру житла, вище від підлоги й без "клітки" у вигляді тісної дерев'яної або металевої ніші.

Ще одна типова причина — техніка, що працює у тій самій смузі 2,4 ГГц. Мікрохвильовки, камери спостереження та бебі-монітори здатні забивати ефір і створювати перешкоди для мережі. Якщо є можливість, такі гаджети варто перевести на 5 ГГц або обирати моделі з іншими частотами.

На силу сигналу сильно впливають і стіни. Чим щільніший матеріал між вами та роутером, тим гірше "доходить" інтернет. Особливо це відчутно у квартирах із бетонними чи цегляними перегородками — у таких випадках зазвичай виручають репітери або mesh-системи.

Окрема категорія "глушників" — метал. Металеві поверхні відбивають радіохвилі, а дзеркала чи енергозберігальні вікна з low-e покриттям мають тонкий металевий шар. Якщо роутер стоїть поруч із такими об'єктами, хвилі частково повертаються або розсіюються, тож краще тримати пристрій якомога далі від них.

Неочевидний, але поширений ворог Wi-Fi — вода. Вологе середовище поглинає сигнал, тому великі акваріуми, бойлери чи баки з водою біля маршрутизатора можуть створювати "мертві зони" в кімнаті.

Свою роль відіграють і чужі мережі. Коли сусідські роутери працюють на тому самому каналі, ефір перевантажується, а швидкість падає. У таких ситуаціях допомагає автоматичне перемикання каналу або перехід на 5/6 ГГц, де зазвичай менше перешкод.

Не варто забувати і про Bluetooth-пристрої. Навушники, колонки, бездротові миші чи клавіатури теж використовують 2,4 ГГц, і коли їх багато, вони створюють додатковий шум у мережі. Якщо Bluetooth не потрібен, його краще вимикати або підключати частину техніки дротом.

Нарешті, проблеми може давати звичайний телевізор. Металеві елементи всередині, бездротові модулі та тумби під екраном нерідко "з'їдають" сигнал, якщо роутер стоїть поруч чи за ТВ. Щоб уникнути цього, маршрутизатор варто відсунути хоча б на два метри й правильно зорієнтувати антени.

