Слабый Wi-Fi-сигнал дома — 8 виновников этого

Домашний Wi-Fi может подводить даже тогда, когда тариф у провайдера быстрый и стабильный. Часто проблема не в настройках роутера, а в предметах и материалах вокруг него, которые глушат или искажают сигнал.

Об этом пишет SlashGear.

Что именно мешает беспроводной сети работать нормально

В первую очередь стоит обратить внимание на то, где стоит маршрутизатор. Если он спрятан в углу, в шкафу или вообще стоит на полу, покрытие заметно ослабевает. Роутер лучше держать ближе к центру жилья, выше от пола и без "клетки" в виде тесной деревянной или металлической ниши.

Еще одна типичная причина — техника, работающая в той же полосе 2,4 ГГц. Микроволновки, камеры наблюдения и бэби-мониторы способны забивать эфир и создавать помехи для сети. Если есть возможность, такие гаджеты стоит перевести на 5 ГГц или выбирать модели с другими частотами.

На силу сигнала сильно влияют и стены. Чем плотнее материал между вами и роутером, тем хуже "доходит" интернет. Особенно это ощутимо в квартирах с бетонными или кирпичными перегородками — в таких случаях обычно выручают репитеры или mesh-системы.

Отдельная категория "глушителей" — металл. Металлические поверхности отражают радиоволны, а зеркала или энергосберегающие окна с low-e покрытием имеют тонкий металлический слой. Если роутер стоит рядом с такими объектами, волны частично возвращаются или рассеиваются, поэтому лучше держать устройство как можно дальше от них.

Неочевидный, но распространенный враг Wi-Fi — вода. Влажная среда поглощает сигнал, поэтому большие аквариумы, бойлеры или баки с водой возле маршрутизатора могут создавать "мертвые зоны" в комнате.

Свою роль играют и чужие сети. Когда соседские роутеры работают на одном и том же канале, эфир перегружается, а скорость падает. В таких ситуациях помогает автоматическое переключение канала или переход на 5/6 ГГц, где обычно меньше помех.

Не стоит забывать и о Bluetooth-устройствах. Наушники, колонки, беспроводные мыши или клавиатуры тоже используют 2,4 ГГц, и когда их много, они создают дополнительный шум в сети. Если Bluetooth не нужен, его лучше выключать или подключать часть техники проводом.

Наконец, проблемы может давать обычный телевизор. Металлические элементы внутри, беспроводные модули и тумбы под экраном нередко "съедают" сигнал, если роутер стоит рядом или за ТВ. Чтобы избежать этого, маршрутизатор стоит отодвинуть хотя бы на два метра и правильно сориентировать антенны.

Напомним, современные Wi-Fi-роутеры нередко оснащены USB-портами, которые производители подают как универсальный способ подключения различных устройств. Однако некоторые аксессуары лучше не подключать к роутеру вообще.

Также мы писали, что современные Wi-Fi-роутеры давно стали больше, чем просто устройствами для раздачи сети — они превратились в полноценные домашние сетевые хабы. Несмотря на это, большинство пользователей используют лишь небольшую часть их функций.