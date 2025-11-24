Видео
Видео

Главная Технологии Правильные углы антенн роутера — секрет сильного сигнала

Правильные углы антенн роутера — секрет сильного сигнала

Дата публикации 24 ноября 2025 14:24
обновлено: 11:40
Правильное положение антенн Wi-Fi — как разместить, чтобы сигнал стал сильнее
Настройка антенн Wi-Fi-роутера. Фото: кадр из видео/YouTube

Качество домашнего Wi-Fi определяется не только тарифом или мощностью роутера. Часто причиной буферинга, провалов скорости и "мертвых зон" становится банально неправильное положение антенн.

Об этом пишет IT-специалист для Medium.

Почему направление антенн важно и как это работает

Многие пользователи ставят антенны строго вертикально — так якобы логично и аккуратно. Но, как объясняют специалисты, это лишь базовый вариант, который не всегда дает равномерное покрытие. Wi-Fi сигнал распространяется в определенной плоскости, поэтому даже небольшой наклон способен ощутимо изменить картину в квартире или доме.

Когда антенны ориентированы правильно, это помогает расширить зону покрытия, в том числе на других этажах, уменьшить количество "глухих" мест, повысить стабильность и скорость соединения. Также это важно для устройств с разной поляризацией приема сигнала — от смартфонов до ноутбуков и смарт-техники.

Самая типичная ошибка — когда все антенны смотрят в одну сторону и под одним углом. В результате сигнал может "проваливаться" в отдельных участках жилья, даже если рядом с роутером все работает идеально. Не менее вредно ставить антенны возле металлических поверхностей: металл отражает волны и формирует те самые "мертвые зоны". Еще один распространенный промах — прятать роутер в шкаф или поднимать под самый потолок. Сигнал лучше расходится, когда устройство стоит открыто и примерно на уровне среднего роста.

Чтобы улучшить Wi-Fi, стоит использовать разные углы наклона. Самый простой подход — одну антенну оставить вертикально, а другую отклонить под углом или положить горизонтально. Так вы "накроете" и горизонтальные, и вертикальные плоскости в доме. Когда антенны направлены по-разному, работает эффект поляризационного разнообразия: устройства получают сигнал с разной поляризацией, а потери уменьшаются.

Окончательное положение лучше подбирать на практике. Наклоняйте и поворачивайте антенны, проверяя уровень сигнала в разных комнатах — для этого подойдут Wi-Fi-анализаторы или мобильные приложения, показывающие силу сети. Несколько минут таких тестов часто дают больший эффект, чем попытки "подкрутить" настройки в меню роутера.

Напомним, современные Wi-Fi-роутеры нередко оснащаются USB-портами, которые производители преподносят как универсальный способ подключения дополнительных устройств. Однако не все аксессуары стоит подключать к роутеру.

Также мы писали, что современные Wi-Fi-роутеры уже давно превратились в полноценные сетевые центры, способные выполнять гораздо больше, чем просто раздавать интернет. Но несмотря на широкий набор функций, большинство пользователей задействуют лишь небольшую часть возможностей своих устройств.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
