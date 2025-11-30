Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь — что будет иначе

Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Беспроводной интернет давно стал неотъемлемой частью быта: смартфоны и другие гаджеты почти все время подключены к Wi-Fi. Но все чаще пользователи задумываются, как постоянное соединение влияет на самочувствие, и есть ли смысл выключать Wi-Fi перед сном.

Почему стоит все же выключать Wi-Fi на ночь

Смартфоны и другие устройства, которые остаются подключенными к сети, постоянно создают электромагнитное излучение. На первый взгляд, логично просто выключить Wi-Fi дома, однако тогда отдельные функции и сервисы перестают работать без интернета — отсюда и сомнения, нужно ли хотя бы выключать соединение именно на телефоне перед сном.

Есть несколько причин все же делать паузу в работе Wi-Fi ночью, и большинство из них связаны со здоровьем и комфортом. Отключение соединения уменьшает влияние электромагнитного излучения и помогает реже тянуться к смартфону перед сном. Когда интернет выключен, меньше соблазна проверять ленту, переписку или новости, а значит, легче вовремя отложить гаджет.

Отдельные исследования отмечают, что в условиях выключенного Wi-Fi может снижаться уровень тревожности и улучшаться качество сна. Человека меньше беспокоят оповещения, вибрации и другие раздражители, которые обычно прерывают отдых или не дают быстро заснуть.

Есть и практическая сторона вопроса — заряд батареи. Когда Wi-Fi выключен, смартфон меньше обменивается данными в фоновом режиме, медленнее разряжается и фактически "отдыхает" вместе с владельцем. Это положительно влияет на ресурс аккумулятора, особенно если речь идет о старых моделях, в которых батарея уже частично изношена.

Еще один момент касается безопасности. В зависимости от настроек устройство может автоматически подключаться к доступным сетям, пока владелец спит и не контролирует процесс. В таких случаях есть риск подключения к опасной или вредоносной сети, что создает угрозу для данных на телефоне. Отключение Wi-Fi на ночь фактически устраняет этот риск и делает использование смартфона более безопасным.

