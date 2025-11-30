Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч — що буде інакше

Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Бездротовий інтернет давно став невіднятною частиною побуту: смартфони та інші гаджети майже весь час під'єднані до Wi-Fi. Але все частіше користувачі замислюються, як постійне з'єднання впливає на самопочуття та чи є сенс вимикати Wi-Fi перед сном.

Сайт Новини.LIVE розповідає про вплив Wi-Fi на людину вночі.

Реклама

Читайте також:

Чому варто все ж вимикати Wi-Fi на ніч

Смартфони й інші пристрої, що залишаються під'єднаними до мережі, постійно створюють електромагнітне випромінювання. На перший погляд, логічно просто вимкнути Wi-Fi вдома, однак тоді окремі функції та сервіси перестають працювати без інтернету — звідси й сумніви, чи потрібно хоча б вимикати з'єднання саме на телефоні перед сном.

Є кілька причин все ж робити паузу в роботі Wi-Fi вночі, і більшість із них пов'язані зі здоров'ям і комфортом. Відключення з'єднання зменшує вплив електромагнітного випромінювання та допомагає рідше тягнутися до смартфона перед сном. Коли інтернет вимкнений, менше спокуси перевіряти стрічку, листування чи новини, а отже, легше вчасно відкласти гаджет.

Окремі дослідження зазначають, що за умов вимкненого Wi-Fi може знижуватися рівень тривожності й покращуватися якість сну. Людину менше турбують сповіщення, вібрації та інші подразники, які зазвичай переривають відпочинок або не дають швидко заснути.

Є й практичний бік питання — заряд батареї. Коли Wi-Fi вимкнений, смартфон менше обмінюється даними у фоновому режимі, повільніше розряджається та фактично "відпочиває" разом із власником. Це позитивно впливає на ресурс акумулятора, особливо якщо йдеться про старіші моделі, у яких батарея вже частково зношена.

Ще один момент стосується безпеки. Залежно від налаштувань пристрій може автоматично під'єднуватися до доступних мереж, поки власник спить і не контролює процес. У таких випадках є ризик підключення до небезпечної або шкідливої мережі, що створює загрозу для даних на телефоні. Вимкнення Wi-Fi на ніч фактично усуває цей ризик і робить використання смартфона безпечнішим.

Нагадаємо, домашній Wi-Fi може працювати нестабільно навіть тоді, коли у вас швидкий і надійний тариф. Часто причина ховається не в налаштуваннях роутера, а в предметах та матеріалах довкола нього.

Також ми писали, що сучасні Wi-Fi-роутери нерідко оснащені USB-портами, які виробники позиціюють як універсальний спосіб підключення різних пристроїв. Утім, деякі аксесуари не варто вставляти в порт роутера.