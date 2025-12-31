Повільний Wi-Fi вдома — чому роутер не можна ставити біля телевізора

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний Wi-Fi може "ожити", якщо просто переставити роутер якомога далі від одного звичного предмета у вітальні — телевізора. Експерти пояснюють, що навіть пристрої, створені для підключення до мережі, інколи самі заважають сигналу.

Про це пише Express.

Реклама

Читайте також:

Чому роутер не варто ставити поруч зі смарт-ТВ

Розташування Wi-Fi роутера безпосередньо впливає на швидкість і стабільність інтернету, особливо коли ви працюєте з дому або намагаєтеся без затримок дивитися відео в стримінгових сервісах. Утім, багато людей не здогадуються, що деякі побутові пристрої можуть помітно погіршувати роботу мережі.

Фахівці радять не ставити роутер поряд зі смарттелевізором. Такі телевізори нині масово використовують у домівках і вони підключаються до Wi-Fi напряму, але їхня близькість до маршрутизатора може заважати сигналу.

Як пояснюють технічні експерти, смарт-ТВ та приставки для стримінгу здатні створювати електромагнітні перешкоди. Причина — випромінювання від внутрішніх блоків живлення, а також можливий вплив "петель" перешкод через HDMI-підключення. Якщо роутер стоїть прямо за телевізором, може виникати так зване "порушення поля", а HDMI-кабелі поруч інколи випромінюють високочастотний шум, який додатково заважає.

Окремий ризик — тумби та підставки під телевізор. Вони часто перетворюються на "пастки" для сигналу: поруч зібрано багато техніки й предметів, які можуть частково поглинати або блокувати хвилі. Ситуація погіршується, якщо тумба стоїть біля товстої стіни чи в кутку — тоді Wi-Fi складніше "розійтися" кімнатою.

Попри бажання сховати роутер з очей, експерти радять ставити його у відкритому місці та вище від підлоги — так сигналу легше поширюватися, а з'єднання буде стабільнішим.

Нагадаємо, звичка щоночі вимикати Wi-Fi-роутер здається корисною — нібито це економить електроенергію, зменшує нагрів і навіть позитивно впливає на здоров'я. Насправді для сучасних моделей такий підхід майже не має переваг і подекуди може нашкодити самій техніці.

Також ми писали, що швидкість і стабільність Wi-Fi значною мірою залежать від розташування роутера. Часто, коли інтернет працює повільно або сигнал "падає", проблему вирішує правильне місце для пристрою та періодичне перезавантаження.