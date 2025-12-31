Відео
Головна Технології Одна помилка з роутером, яка псує Wi-Fi у вітальні

Одна помилка з роутером, яка псує Wi-Fi у вітальні

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 16:32
Повільний Wi-Fi вдома — чому роутер не можна ставити біля телевізора
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний Wi-Fi може "ожити", якщо просто переставити роутер якомога далі від одного звичного предмета у вітальні — телевізора. Експерти пояснюють, що навіть пристрої, створені для підключення до мережі, інколи самі заважають сигналу.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чому роутер не варто ставити поруч зі смарт-ТВ

Розташування Wi-Fi роутера безпосередньо впливає на швидкість і стабільність інтернету, особливо коли ви працюєте з дому або намагаєтеся без затримок дивитися відео в стримінгових сервісах. Утім, багато людей не здогадуються, що деякі побутові пристрої можуть помітно погіршувати роботу мережі.

Фахівці радять не ставити роутер поряд зі смарттелевізором. Такі телевізори нині масово використовують у домівках і вони підключаються до Wi-Fi напряму, але їхня близькість до маршрутизатора може заважати сигналу.

Як пояснюють технічні експерти, смарт-ТВ та приставки для стримінгу здатні створювати електромагнітні перешкоди. Причина — випромінювання від внутрішніх блоків живлення, а також можливий вплив "петель" перешкод через HDMI-підключення. Якщо роутер стоїть прямо за телевізором, може виникати так зване "порушення поля", а HDMI-кабелі поруч інколи випромінюють високочастотний шум, який додатково заважає.

Окремий ризик — тумби та підставки під телевізор. Вони часто перетворюються на "пастки" для сигналу: поруч зібрано багато техніки й предметів, які можуть частково поглинати або блокувати хвилі. Ситуація погіршується, якщо тумба стоїть біля товстої стіни чи в кутку — тоді Wi-Fi складніше "розійтися" кімнатою.

Попри бажання сховати роутер з очей, експерти радять ставити його у відкритому місці та вище від підлоги — так сигналу легше поширюватися, а з'єднання буде стабільнішим.

Нагадаємо, звичка щоночі вимикати Wi-Fi-роутер здається корисною — нібито це економить електроенергію, зменшує нагрів і навіть позитивно впливає на здоров'я. Насправді для сучасних моделей такий підхід майже не має переваг і подекуди може нашкодити самій техніці.

Також ми писали, що швидкість і стабільність Wi-Fi значною мірою залежать від розташування роутера. Часто, коли інтернет працює повільно або сигнал "падає", проблему вирішує правильне місце для пристрою та періодичне перезавантаження.

інтернет гаджети WiFi корисні поради телевізор роутер
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
