Медленный Wi-Fi дома — почему роутер нельзя ставить возле телевизора

Медленный Wi-Fi может "ожить", если просто переставить роутер подальше от одного привычного предмета в гостиной — телевизора. Эксперты объясняют, что даже устройства, созданные для подключения к сети, иногда сами мешают сигналу.

Почему роутер не стоит ставить рядом со смарт-ТВ

Расположение Wi-Fi роутера напрямую влияет на скорость и стабильность интернета, особенно когда вы работаете из дома или пытаетесь без задержек смотреть видео в стриминговых сервисах. Впрочем, многие люди не догадываются, что некоторые бытовые устройства могут заметно ухудшать работу сети.

Специалисты советуют не ставить роутер рядом со смарт-телевизором. Такие телевизоры сейчас массово используют в домах и они подключаются к Wi-Fi напрямую, но их близость к маршрутизатору может мешать сигналу.

Как объясняют технические эксперты, смарт-ТВ и приставки для стриминга способны создавать электромагнитные помехи. Причина — излучение от внутренних блоков питания, а также возможное влияние "петель" помех через HDMI-подключение. Если роутер стоит прямо за телевизором, может возникать так называемое "нарушение поля", а HDMI-кабели рядом иногда излучают высокочастотный шум, который дополнительно мешает.

Отдельный риск — тумбы и подставки под телевизор. Они часто превращаются в "ловушки" для сигнала: рядом собрано много техники и предметов, которые могут частично поглощать или блокировать волны. Ситуация ухудшается, если тумба стоит у толстой стены или в углу — тогда Wi-Fi сложнее "разойтись" по комнате.

Несмотря на желание спрятать роутер с глаз, эксперты советуют ставить его в открытом месте и выше от пола — так сигналу легче распространяться, а соединение будет более стабильным.

Напомним, привычка каждую ночь выключать Wi-Fi-роутер кажется полезной — якобы это экономит электроэнергию, уменьшает нагрев и даже положительно влияет на здоровье. На самом деле для современных моделей такой подход почти не имеет преимуществ и иногда может навредить самой технике.

Также мы писали, что скорость и стабильность Wi-Fi в значительной степени зависят от расположения роутера. Часто, когда интернет работает медленно или сигнал "падает", проблему решает правильное место для устройства и периодическая перезагрузка.