Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что будет, если не выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 14:24
Стоит это запомнить — нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Freepik

Каждый вечер выключать Wi-Fi-роутер кажется "правильным" шагом — вроде бы это экономит деньги, защищает от перегрева и даже спасает здоровье. На самом же деле для современных роутеров это почти не имеет смысла и иногда даже вредит самому устройству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь.

Реклама
Читайте также:

Когда роутер действительно стоит выключать, а когда это лишнее

Привычка каждую ночь выдергивать роутер из розетки ради экономии электроэнергии не оправдывает себя. Современные модели рассчитаны на работу 24/7 и потребляют совсем немного — в среднем примерно 10-12 Вт в час.

Отдельно многие переживают из-за нагрева корпуса. Но сильный перегрев для исправного роутера — редкая ситуация, если обеспечить ему нормальную вентиляцию. Реальные проблемы могут возникать, если устройство стоит в закрытом шкафу, прижато вещами или постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Если корпус явно слишком горячий, роутер действительно лучше выключить и проверить условия его работы.

Еще один популярный страх связан с якобы вредным излучением Wi-Fi. Этот миф давно опровергнут: уровень излучения от бытового роутера ниже, чем от микроволновки или даже фена, поэтому исправному устройству просто нечем "навредить" здоровью. Если же мешают мигающие индикаторы, проблему проще решить механически — заклеить лампочки изолентой или переставить девайс в другую комнату.

Специалисты советуют не "дергать" роутер без надобности. Частые включения и выключения создают дополнительную нагрузку на блок питания и микросхемы: из-за перепадов температуры и напряжения компоненты быстрее изнашиваются, а модем или маршрутизатор может выйти из строя раньше времени.

В итоге выключать роутер имеет смысл только в двух случаях: если вы ощущаете реальный перегрев корпуса или когда надолго уезжаете из дома — в отпуск или длительную командировку. Во всех остальных ситуациях регулярное отключение не дает ощутимой экономии и не повышает безопасность, ведь современная техника работает экономно, а риски для здоровья и жизни минимальны.

Напомним, беспроводной интернет давно стал привычной частью жизни: смартфоны и другие устройства почти никогда не отключаются от Wi-Fi. Но всё больше людей интересуются, может ли постоянное соединение влиять на самочувствие, и есть ли смысл выключать Wi-Fi на ночь.

Также мы писали, что на стабильность домашнего интернета влияют не только тариф или мощность оборудования. Часто причиной проседаний скорости, буферинга и появления "мертвых зон" становится просто неправильно выставленное положение антенн роутера.

здоровье интернет гаджеты технологии WiFi роутер
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации