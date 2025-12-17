Стоит это запомнить — нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Freepik

Каждый вечер выключать Wi-Fi-роутер кажется "правильным" шагом — вроде бы это экономит деньги, защищает от перегрева и даже спасает здоровье. На самом же деле для современных роутеров это почти не имеет смысла и иногда даже вредит самому устройству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь.

Реклама

Читайте также:

Когда роутер действительно стоит выключать, а когда это лишнее

Привычка каждую ночь выдергивать роутер из розетки ради экономии электроэнергии не оправдывает себя. Современные модели рассчитаны на работу 24/7 и потребляют совсем немного — в среднем примерно 10-12 Вт в час.

Отдельно многие переживают из-за нагрева корпуса. Но сильный перегрев для исправного роутера — редкая ситуация, если обеспечить ему нормальную вентиляцию. Реальные проблемы могут возникать, если устройство стоит в закрытом шкафу, прижато вещами или постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Если корпус явно слишком горячий, роутер действительно лучше выключить и проверить условия его работы.

Еще один популярный страх связан с якобы вредным излучением Wi-Fi. Этот миф давно опровергнут: уровень излучения от бытового роутера ниже, чем от микроволновки или даже фена, поэтому исправному устройству просто нечем "навредить" здоровью. Если же мешают мигающие индикаторы, проблему проще решить механически — заклеить лампочки изолентой или переставить девайс в другую комнату.

Специалисты советуют не "дергать" роутер без надобности. Частые включения и выключения создают дополнительную нагрузку на блок питания и микросхемы: из-за перепадов температуры и напряжения компоненты быстрее изнашиваются, а модем или маршрутизатор может выйти из строя раньше времени.

В итоге выключать роутер имеет смысл только в двух случаях: если вы ощущаете реальный перегрев корпуса или когда надолго уезжаете из дома — в отпуск или длительную командировку. Во всех остальных ситуациях регулярное отключение не дает ощутимой экономии и не повышает безопасность, ведь современная техника работает экономно, а риски для здоровья и жизни минимальны.

Напомним, беспроводной интернет давно стал привычной частью жизни: смартфоны и другие устройства почти никогда не отключаются от Wi-Fi. Но всё больше людей интересуются, может ли постоянное соединение влиять на самочувствие, и есть ли смысл выключать Wi-Fi на ночь.

Также мы писали, что на стабильность домашнего интернета влияют не только тариф или мощность оборудования. Часто причиной проседаний скорости, буферинга и появления "мертвых зон" становится просто неправильно выставленное положение антенн роутера.