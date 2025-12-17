Варто це запам'ятати — чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Щовечора вимикати Wi-Fi-роутер здається "правильним" кроком — начебто це економить гроші, захищає від перегріву й навіть рятує здоров'я. Насправді ж для сучасних роутерів це майже не має сенсу й іноді навіть шкодить самому пристрою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч.

Реклама

Читайте також:

Коли роутер дійсно варто вимикати, а коли це зайве

Звичка щоночі висмикувати роутер із розетки заради економії електроенергії не виправдовує себе. Сучасні моделі розраховані на роботу 24/7 і споживають зовсім небагато — у середньому приблизно 10-12 Вт на годину.

Окремо багато хто переживає через нагрівання корпусу. Але сильний перегрів для справного роутера — рідкісна ситуація, якщо забезпечити йому нормальну вентиляцію. Реальні проблеми можуть виникати, якщо пристрій стоїть у закритій шафі, притиснутий речами або постійно перебуває під прямими сонячними променями. Якщо корпус явно надто гарячий, роутер дійсно краще вимкнути й перевірити умови його роботи.

Ще один популярний страх пов'язаний із нібито шкідливим випромінюванням Wi-Fi. Цей міф давно спростований: рівень випромінювання від побутового роутера нижчий, ніж від мікрохвильовки чи навіть фена, тож справному пристрою просто немає чим "нашкодити" здоров'ю. Якщо ж заважають миготливі індикатори, проблему простіше вирішити механічно — заклеїти лампочки ізоляційною стрічкою або переставити девайс в іншу кімнату.

Фахівці радять не "смикати" роутер без потреби. Часті вмикання й вимикання створюють додаткове навантаження на блок живлення та мікросхеми: через перепади температури й напруги компоненти швидше зношуються, а модем або маршрутизатор може вийти з ладу раніше часу.

У підсумку вимикати роутер має сенс лише у двох випадках: якщо ви відчуваєте реальний перегрів корпусу або коли надовго виїжджаєте з дому — у відпустку чи тривале відрядження. В усіх інших ситуаціях регулярне вимкнення не дає відчутної економії й не підвищує безпеку, адже сучасна техніка працює економно, а ризики для здоров'я та життя мінімальні.

Нагадаємо, бездротовий інтернет давно став звичною частиною життя: смартфони та інші пристрої майже ніколи не відключаються від Wi-Fi. Та дедалі більше людей цікавляться, чи може постійне з'єднання впливати на самопочуття і чи є сенс вимикати Wi-Fi на ніч.

Також ми писали, що на стабільність домашнього інтернету впливають не лише тариф чи потужність обладнання. Часто причиною просідань швидкості, буферингу та появи "мертвих зон" стає просто неправильно виставлене положення антен роутера.