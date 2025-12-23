Миллионы допускают эту ошибку — что не стоит делать с Wi-Fi-роутером

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Домохозяйства, которые пытаются сэкономить на счетах за электроэнергию, предупредили, что выключать Wi-Fi-роутер на ночь — не лучшая идея. Эксперты объясняют, что такая "экономия" может обернуться медленным интернетом, дополнительными расходами и даже рисками для безопасности.

Почему выключенный на ночь роутер может навредить

На фоне роста стоимости энергии часть людей начала отключать роутер перед сном, надеясь уменьшить потребление. Однако технические специалисты утверждают, что эффект может быть противоположным.

Технический директор беспроводной консалтинговой компании WiFore Ник Ханн объясняет, что у большинства Wi-Fi-роутеров есть модем, который постоянно "подстраивает" соединение — обновляет данные, чтобы поддерживать скорость и стабильность интернета. Если устройство регулярно выключать, этот процесс каждый раз запускается заново, а качество соединения может ухудшаться.

По словам эксперта, при ежедневном выключении роутера скорость загрузки и отгрузки данных нередко падает. В результате пользователь чаще сталкивается с буферизацией и более медленной работой сервисов. А когда интернет работает медленнее, устройства могут дольше оставаться активными во время загрузки — и это способно увеличить общее энергопотребление.

Отдельно специалисты обращают внимание на то, что современные роутеры, особенно модели последних примерно пяти лет, потребляют немного электроэнергии. Ханн добавляет, что производители сейчас активно делают такие устройства более энергоэффективными, поэтому потенциальная экономия от ночного выключения часто оказывается минимальной.

Напомним, от того, где именно стоит роутер, напрямую зависят скорость и стабильность домашнего Wi-Fi. Часто для устранения лагов и слабого сигнала достаточно сменить расположение устройства и периодически его перезагружать.

Также мы писали, что медленный интернет легко выводит из себя, поэтому многие сразу обвиняют провайдера и требуют срочных действий. Впрочем, во многих случаях причина проблем кроется не в операторе, а в локальных условиях подключения.