Головна Технології Експерти пояснили, чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Експерти пояснили, чи варто вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 16:32
Мільйони допускають цю помилку — що не варто робити з Wi-Fi-роутером
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Домогосподарства, які намагаються зекономити на рахунках за електроенергію, попередили, що вимикати Wi-Fi-роутер на ніч — не найкраща ідея. Експерти пояснюють, що така "економія" може обернутися повільнішим інтернетом, додатковими витратами та навіть ризиками для безпеки.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Чому вимкнений на ніч роутер може нашкодити

На тлі зростання вартості енергії частина людей почала відключати роутер перед сном, сподіваючись зменшити споживання. Однак технічні фахівці стверджують, що ефект може бути протилежним.

Технічний директор бездротової консалтингової компанії WiFore Нік Ханн пояснює, що у більшості Wi-Fi-роутерів є модем, який постійно "підлаштовує" з'єднання — оновлює дані, щоб підтримувати швидкість і стабільність інтернету. Якщо пристрій регулярно вимикати, цей процес щоразу запускається заново, а якість з'єднання може погіршуватися.

За словами експерта, при щоденному вимкненні роутера швидкість завантаження й відвантаження даних нерідко падає. У результаті користувач частіше стикається з буферизацією та повільнішою роботою сервісів. А коли інтернет працює повільніше, пристрої можуть довше залишатися активними під час завантаження — і це здатне збільшити загальне енергоспоживання.

Окремо фахівці звертають увагу на те, що сучасні роутери, особливо моделі останніх приблизно п'яти років, споживають небагато електроенергії. Ханн додає, що виробники зараз активно роблять такі пристрої енергоефективнішими, тому потенційна економія від нічного вимкнення часто виявляється мінімальною.

Нагадаємо, від того, де саме стоїть роутер, напряму залежать швидкість і стабільність домашнього Wi-Fi. Часто для усунення лагів і слабкого сигналу достатньо змінити розташування пристрою та періодично його перезавантажувати.

Також ми писали, що повільний інтернет легко виводить із себе, тож багато хто одразу звинувачує провайдера й вимагає термінових дій. Втім, у багатьох випадках причина проблем криється не в операторі, а в локальних умовах підключення.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
