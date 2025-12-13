Відео
Повільний Wi-Fi вдома — 5 головних джерел проблем у мережі

Дата публікації: 13 грудня 2025 12:32
Повільний інтернет вдома — 5 реальних причин, чому падає швидкість Wi-Fi
Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Повільний інтернет здатен розгнівати кого завгодно. У такі моменти ми одразу телефонуємо провайдеру й вимагаємо "полагодити все негайно" або погрожуємо піти до конкурентів — але не завжди проблема насправді в операторі зв'язку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про п'ять причин повільного інтернету вдома.

Читайте також:

П'ять прихованих причин повільного інтернету вдома

По-перше, домашній роутер може бути просто перевантажений. Коли до нього одночасно під'єднано надто багато пристроїв, він фізично не встигає обслуговувати кожен на нормальній швидкості. Щоб це перевірити, потрібно зайти в адмін-панель маршрутизатора (адресу зазвичай вказано на наклейці на корпусі) й подивитися список підключених гаджетів. Вимкнення зайвих пристроїв розвантажує роутер і часто помітно покращує роботу мережі.

Друга поширена причина — один з пристроїв "з'їдає" майже весь трафік. Хтось у квартирі може дивитися фільм у HD-якості або завантажувати великий файл, і тоді решта користувачів відчуває гальмування. У такій ситуації варто налаштувати пріоритети пристроїв через функцію QoS (якщо вона є в меню роутера) або хоча б домовитися з домашніми, коли краще завантажувати "важкий" контент, щоб не заважати іншим.

Третій момент — самому роутеру періодично потрібне перезавантаження. З часом у його роботі накопичуються збої, і просте вимкнення з розетки з подальшим увімкненням допомагає "обнулити" ці проблеми. Якщо ж пристрій сильно нагрівається під час роботи, це сигнал замислитися про його заміну на сучаснішу модель.

Четверта причина повільного інтернету — перешкоди від побутової техніки. НВЧ-піч, холодильник та інші прилади можуть створювати завади для Wi-Fi-сигналу. Щоб роутеру було комфортніше "працювати", йому потрібно знайти спокійніше місце у квартирі. У цьому допоможуть спеціальні застосунки для смартфона на кшталт Wi-Fi Analyzer або Wi-Fi Monitor. Також помітно покращує ситуацію перехід із перевантаженої частоти 2,4 ГГц, де працює більшість роутерів, на менш завантажений діапазон 5 ГГц.

І нарешті, серйозно впливати на швидкість може й сам комп'ютер користувача. Відкриті десятки вкладок у браузері, кожна з яких активно споживає трафік, здатні зробити роботу мережі млявою й нестабільною. Закриття непотрібних сторінок часто помітно пришвидшує як інтернет, так і роботу комп'ютера загалом.

Нагадаємо, бездротовий інтернет давно став буденною частиною нашого життя: смартфони та інші пристрої більшість часу залишаються під'єднаними до Wi-Fi. Через це дедалі більше людей замислюються, чи впливає постійне з'єднання на самопочуття та чи варто вимикати Wi-Fi на ніч.

Також ми писали, що швидкість і стабільність домашньої мережі залежать не лише від тарифу чи потужності роутера. Часто причиною буферизації, просідання швидкості та появи "мертвих зон" стає елементарно неправильно виставлене положення антен.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
