Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 12:32
Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь — что будет иначе
Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Беспроводной интернет стал обыденностью: большинство гаджетов постоянно держатся за Wi-Fi. Но вместе с этим все чаще возникает вопрос, влияет ли такая привычка на самочувствие и есть ли смысл выключать соединение на ночь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, имеет ли смысл выключать Wi-Fi на телефоне на ночь.

Реклама
Читайте также:

Нужно ли выключать Wi-Fi перед сном

Смартфоны и другие устройства дома, подключенные к сети, непрерывно создают электромагнитное излучение. Логика подсказывает просто выключить Wi-Fi, однако тогда часть функций без интернета перестает работать — отсюда и сомнения, стоит ли отключать соединение именно на телефоне перед сном.

Есть несколько причин, почему это может быть полезно, и большинство из них касаются здоровья и комфорта. Отключение Wi-Fi ночью уменьшает влияние электромагнитного излучения, а ещё помогает меньше тянуться к экрану перед сном и не отвлекаться, когда уже пытаетесь заснуть.

Отдельные исследования связывают выключенный Wi-Fi со снижением тревожности: сон может становиться качественнее, ведь не беспокоят уведомления, вибрации и другие раздражители.

Есть и практический бонус — экономия заряда. Без активного соединения смартфон разряжается медленнее, что может положительно влиять на ресурс аккумулятора, особенно на более старых моделях.

Стоит учесть и момент безопасности: при определенных настройках телефон способен автоматически подключаться к доступным сетям, пока вы спите. Такие "путешествия" создают риск, если устройство подключится к опасной или вредной сети. Отключение Wi-Fi на ночь убирает и эту угрозу.

Напомним, попытки сэкономить на электроэнергии, выключая Wi-Fi-роутер на ночь, могут дать обратный эффект. Специалисты предостерегают: это способно ухудшить работу интернета, повлечь дополнительные расходы и даже создать пробелы в безопасности.

Также мы писали, что на качество Wi-Fi влияет не только тариф или модель роутера, но и его расположение. Часто для более стабильного сигнала достаточно правильно выбрать место для устройства и периодически его перезагружать.

здоровье интернет сон смартфон ночь WiFi
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации