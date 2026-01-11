Важно выключать Wi-Fi на телефоне на ночь — что будет иначе

Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Беспроводной интернет стал обыденностью: большинство гаджетов постоянно держатся за Wi-Fi. Но вместе с этим все чаще возникает вопрос, влияет ли такая привычка на самочувствие и есть ли смысл выключать соединение на ночь.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, имеет ли смысл выключать Wi-Fi на телефоне на ночь.

Реклама

Читайте также:

Нужно ли выключать Wi-Fi перед сном

Смартфоны и другие устройства дома, подключенные к сети, непрерывно создают электромагнитное излучение. Логика подсказывает просто выключить Wi-Fi, однако тогда часть функций без интернета перестает работать — отсюда и сомнения, стоит ли отключать соединение именно на телефоне перед сном.

Есть несколько причин, почему это может быть полезно, и большинство из них касаются здоровья и комфорта. Отключение Wi-Fi ночью уменьшает влияние электромагнитного излучения, а ещё помогает меньше тянуться к экрану перед сном и не отвлекаться, когда уже пытаетесь заснуть.

Отдельные исследования связывают выключенный Wi-Fi со снижением тревожности: сон может становиться качественнее, ведь не беспокоят уведомления, вибрации и другие раздражители.

Есть и практический бонус — экономия заряда. Без активного соединения смартфон разряжается медленнее, что может положительно влиять на ресурс аккумулятора, особенно на более старых моделях.

Стоит учесть и момент безопасности: при определенных настройках телефон способен автоматически подключаться к доступным сетям, пока вы спите. Такие "путешествия" создают риск, если устройство подключится к опасной или вредной сети. Отключение Wi-Fi на ночь убирает и эту угрозу.

Напомним, попытки сэкономить на электроэнергии, выключая Wi-Fi-роутер на ночь, могут дать обратный эффект. Специалисты предостерегают: это способно ухудшить работу интернета, повлечь дополнительные расходы и даже создать пробелы в безопасности.

Также мы писали, что на качество Wi-Fi влияет не только тариф или модель роутера, но и его расположение. Часто для более стабильного сигнала достаточно правильно выбрать место для устройства и периодически его перезагружать.