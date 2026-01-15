Где нельзя ставить Wi-Fi-роутер в квартире — ошибки размещения

Wi-Fi роутер. Фото: Unsplash

Wi-Fi может "проваливаться" не из-за тарифа или модели роутера, а из-за банального неудачного места в квартире. На стабильность сигнала влияют радиопомехи от техники, физические препятствия в интерьере и условия, которые способны навредить самому устройству.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где не стоит ставить роутер.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя ставить рядом с роутером

Чаще всего проблемы с покрытием появляются, когда рядом работают устройства на той же частоте 2,4 ГГц. К ним относятся микроволновые печи, Bluetooth-гаджеты, радионяни и некоторые камеры — они создают радиопомехи, которые "забивают" Wi-Fi.

На сигнал также могут влиять электроприборы с двигателями и источники электромагнитных помех. Среди примеров — стиральные машины, холодильники и люминесцентные лампы: из-за их работы связь может становиться менее стабильной.

Отдельная проблема — помехи в помещении. Плотные предметы вроде шкафов, диванов и стен ослабляют Wi-Fi, а металлические конструкции, зеркала и большие аквариумы блокируют его особенно ощутимо. Поэтому роутер советуют размещать повыше — на высокой полке или закрепить на стене, чтобы на пути сигнала было меньше барьеров.

Еще один риск — условия, опасные для самого роутера. Устройство не стоит накрывать или "захламлять" бумагой, тканью или чем-либо, что мешает охлаждению: перегрев сокращает ресурс оборудования. Рядом с аквариумами, увлажнителями или открытыми емкостями с водой повышается риск попадания влаги и короткого замыкания.

Не стоит также держать рядом чувствительные вещи — банковские карты, электронные ключи и NFC-метки, чтобы избежать нежелательных последствий для них.

Самое простое правило — ставить роутер ближе к центру квартиры и на возвышении, убрав из окружения источники помех и потенциально опасные предметы. А для больших или многоуровневых помещений могут понадобиться репитеры, чтобы расширить зону покрытия.

Напомним, иногда для улучшения Wi-Fi достаточно просто изменить расположение роутера и отодвинуть его как можно дальше от телевизора. Специалисты объясняют, что даже техника, которая сама пользуется интернетом, может создавать помехи для беспроводного сигнала.

Также мы писали, что медленный интернет легко выводит из себя, и первая реакция обычно — жалобы провайдеру. Но на практике источник проблемы часто кроется не в операторе, а в домашних настройках или размещении роутера.