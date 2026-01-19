Общественный Wi-Fi — могут ли видеть ваши данные в кафе и аэропортах

Значок Wi-Fi на окне общественного транспорта. Фото: Unsplash

Общественный Wi-Fi в кафе, магазинах или других заведениях кажется удобным решением, когда нужно быстро проверить информацию в интернете. Но подключение к открытым сетям всегда имеет риски, о которых стоит помнить заранее.

Об этом пишет BGR.

Почему открытый Wi-Fi может быть опасным

Прежде всего важно понимать: в любой сети интернет-провайдер технически способен отслеживать незашифрованный трафик. Это означает, что сеть может вести журналы активности при подключении устройства. Такая возможность не обязательно используется на практике, но она существует — особенно если вы подключаетесь к сети, о которой ничего не знаете.

В разных местах ситуация отличается. В аэропортах и других более защищенных локациях часто применяют дополнительные системы мониторинга, чтобы повысить безопасность и выявлять подозрительную активность. Зато в небольших заведениях Wi-Fi нередко настроен только "для удобства гостей" — без дополнительных механизмов контроля, что может делать открытую сеть более уязвимой.

Одна из причин, почему общественные Wi-Fi-сети считаются менее безопасными, чем частные, — в них обычно нет пароля и уровня шифрования, характерных для домашних сетей. Из-за этого такие точки доступа могут быть привлекательной целью для злоумышленников, стремящихся получить доступ к конфиденциальной информации.

С технической точки зрения владелец общественного Wi-Fi может видеть, какие сайты вы посещаете, если имеет соответствующие знания и инструменты. Дополнительный риск создают и "фальшивые точки доступа": злоумышленники иногда запускают сети-двойники, чтобы пользователь подключился именно к ним, а данные можно было перехватить.

Для пользователей Android общедоступные сети могут быть более рискованными еще и потому, что система позволяет установку приложений из сторонних источников. Поэтому владельцам Android советуют избегать подключения к общественному Wi-Fi без VPN.

