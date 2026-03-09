Ведущий YouTube-канала получил яхту на маркетплейсе — как ему это удалось

Мужчина бесплатно получил яхту. Фото: скриншот видео. Колаж: Новини.LIVE

Иногда объявления в интернете выглядят настолько привлекательно, что трудно не попробовать. Именно так произошло с одним из ведущих YouTube-канала Rebuild Rescue.

Он наткнулся на объявление о бесплатной лодке в Facebook Marketplace, но в итоге стал владельцем огромной яхты, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Rebulid Rescue.

Яхта вместо лодки

Мужчина взял большой прицеп и приехал на верфь, чтобы зацепить лодку и отвезти ее домой. Но когда он добрался до места, стало понятно — ситуация немного другая.

Вместо небольшой лодки на площадке стояла настоящая яхта. Судно простаивало примерно 15 лет и долгое пребывание без присмотра сказалось.

Хотя судно досталось мужчине без всякой платы, ремонт окажется тяжелым и дорогостоящим. На борту остались рабочая кухня, ванная комната и несколько мест для сна, но годы без движения оставили след: интерьер покрыт слоем грязи, стены осыпаются, воздух пропитан запахом плесени.

Прицеп, который привез муж, не подходил для яхты такого размера, поэтому пришлось вызвать грузовик для перевозки крупногабаритных грузов. Только так яхту смогли подготовить к транспортировке.

