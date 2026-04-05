Какие спектакли запланированы в апреле в Национальной опере Украины и где есть билеты

Сцена из балета "Жизель". Фото: Национальная опера Украины

От украинской классики до трагедий - Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко подготовил насыщенную афишу для зрителей в апреле. Зрителям предлагают много спектаклей разных жанров: "Наталка Полтавка", "Дон Кихот", "Кассандра", "Мадам Баттерфлай", "Фауст" и другие.

Новини.LIVE проанализировал афишу театра и рассказывает, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на спектакли.

Что посмотреть в апреле в Национальной опере Украины

Цены на историческую драму "Кассандра" начинаются с 200 гривен. Самые дорогие места у сцены стоят 1000 гривен. За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры.

Вечная классика "Наталка Полтавка". Этот спектакль можно посмотреть с балкона второго яруса за 200 гривен, с партера за 500-800 гривен, а самые дорогие места стоят 1200 гривен.

Цены на мировую классику, "Фауст", также стартуют с 200 гривен за место на балконе второго яруса и до 1000 гривен в партере.

Еще два классических спектакля — драму "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Жизель" Адольфа Адана — тоже можно посмотреть за 200 гривен с балкона или за 800-1000 гривен с партера.

