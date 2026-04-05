Главная Жизнь Аншлаги и дорогие места: сколько стоит сходить в Национальную оперу Украины

Аншлаги и дорогие места: сколько стоит сходить в Национальную оперу Украины

Дата публикации 5 апреля 2026 14:42
Какие спектакли запланированы в апреле в Национальной опере Украины и где есть билеты
Сцена из балета "Жизель". Фото: Национальная опера Украины

От украинской классики до трагедий - Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко подготовил насыщенную афишу для зрителей в апреле. Зрителям предлагают много спектаклей разных жанров: "Наталка Полтавка", "Дон Кихот", "Кассандра", "Мадам Баттерфлай", "Фауст" и другие.

Новини.LIVE проанализировал афишу театра и рассказывает, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на спектакли.

Что посмотреть в апреле в Национальной опере Украины

Цены на историческую драму "Кассандра" начинаются с 200 гривен. Самые дорогие места у сцены стоят 1000 гривен. За основу сюжета взята самая загадочная поэма Леси Украинки, которая изобразила противостояние между добром и злом через призму видений дочери троянского царя Кассандры.

Вечная классика "Наталка Полтавка". Этот спектакль можно посмотреть с балкона второго яруса за 200 гривен, с партера за 500-800 гривен, а самые дорогие места стоят 1200 гривен.

Цены на мировую классику, "Фауст", также стартуют с 200 гривен за место на балконе второго яруса и до 1000 гривен в партере.

Еще два классических спектакля — драму "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини и "Жизель" Адольфа Адана — тоже можно посмотреть за 200 гривен с балкона или за 800-1000 гривен с партера.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко ввели продажу билетов через приложение "Дія". Таким образом в театре борются с "перекупами" и мошенниками.

Также Новини.LIVE писали, сколько заработала на хите "Афины" певица FIЇNKA. Эта песня принесла ей значительные деньги от прослушиваний на стриминговых сервисах, около 20 тысяч евро. В то же время она еще не получила всю ту прибыль, которую ей должны выплатить.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, сколько реально платят авторам стриминги Apple Music, Spotify и YouTube. Стриминговые платформы не выплачивают одинаковую фиксированную плату за каждый просмотр или прослушивание, несмотря на то, что многие считают именно так. В реальности создается единый фонд денег, который состоит из денег, полученных от подписок и рекламы. Именно из этого фонда затем поступают средства авторам.

Виктория Федорив - Редактор
