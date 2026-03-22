Афіша кінотеатрів Києва: найдорожчі та найдешевші квитки

Що показують у кінотеатрах та скільки коштують квитки.

Від вибухових екшнів і сімейних історій до романтичних стрічок — кінотеатри підготували насичену афішу для глядачів на цьому тижні. Глядачам пропонують багато стрічок різних жанрів: драму, трилери, комедії, анімацію та документальне кіно.

Сайт Новини.LIVE проаналізував афішу мережі кінотеатрів Multiplex у Києві і розповідають, що можна переглянути та скільки коштують найдорожчі та найдешевші квитки на сеанси.

Що подивитися глядачам на цьому тижні

Драма "Буремний перевал"

Це сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа.

Вартість квитків від 220 грн на ранкові сеанси до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Комедія "Стрибунці"

Юна любителька тварин Мейбл опиняється в центрі грандіозного наукового прориву: тепер людську свідомість можна перенести в роботизоване тіло тварини.

У ролях: Пайпер Курда, Боббі Мойніган та Джон Гемм.

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Фантастичний фільм "Аве Марія"

Шкільний учитель прокидається на космічному кораблі за світлові роки від Землі без жодної згадки про себе чи свою місію. Пам’ять повертається — і з нею усвідомлення: він останній шанс людства зупинити згасання Сонця.

У головних ролях: Райян Ґослінґ та Сандра Гюллер.

Драма "Кутюр"

Максін, американська режисерка, приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія — віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди.

У ролях: Анджеліна Джолі, Луї Гаррель, Елла Рампф, Ґаранс Марільє, Аньєр Аней, Фіннеган Олдфілд.

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

Драма "Мисливець за спадком"

За сюжетом стрічки, Беккет Редфеллоу (Ґлен Павелл) має намір повернути багатомільярдний сімейний статок, у якому відмовили його матері. Проте між ним та омріяним спадком стоять сім пихатих і зіпсованих багатіїв, які навіть не в курсі про його існування.

У ролях: Ґлен Павелл, Маргарет Кволлі, Ед Гарріс, Джессіка Генвік, Тофер Грейс.

Вартість квитків від 200 грн на ранкові сеанси та до 880 грн на вечірні сеанси (Super LUX у ЦУМі).

