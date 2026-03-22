Афиша кинотеатров Киева: самые дорогие и самые дешевые билеты

Афиша кинотеатров Киева: самые дорогие и самые дешевые билеты

Дата публикации 22 марта 2026 11:46
Что показывают в кинотеатрах и сколько стоят билеты. Фото: Multiplex

От взрывных экшнов и семейных историй до романтических лент — кинотеатры подготовили насыщенную афишу для зрителей на этой неделе. Зрителям предлагают много лент разных жанров: драму, триллеры, комедии, анимацию и документальное кино.

Сайт Новини.LIVE проанализировал афишу сети кинотеатров Multiplex в Киеве и рассказывают, что можно посмотреть и сколько стоят самые дорогие и самые дешевые билеты на сеансы.

Что посмотреть зрителям на этой неделе

Драма "Буреломный перевал"

Это современное переосмысление одной из самых известных историй любви в истории литературы. В центре новой экранизации — Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Хитклифа.

Стоимость билетов от 220 грн на утренние сеансы до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Комедия "Прыгуны"

Юная любительница животных Мейбл оказывается в центре грандиозного научного прорыва: теперь человеческое сознание можно перенести в роботизированное тело животного.

В ролях: Пайпер Курда, Бобби Мойниган и Джон Хэмм.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Фантастический фильм "Аве Мария"

Школьный учитель просыпается на космическом корабле за световые годы от Земли без всякого упоминания о себе или своей миссии. Память возвращается — и с ней осознание: он последний шанс человечества остановить угасание Солнца.

В главных ролях: Райан Гослинг и Сандра Гюллер.

Драма "Кутюр"

Максин, американский режиссер, приезжает в Париж на Неделю моды, но ее настоящая миссия - найти себя заново. Среди блеска подиумов и светских интриг она проходит путь испытаний, который изменит ее жизнь навсегда.

В ролях: Анджелина Джоли, Луи Гаррель, Элла Рампф, Гаранс Марилье, Аньер Аней, Финнеган Олдфилд.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Драма "Охотник за наследством"

По сюжету ленты, Беккет Редфеллоу (Глен Пауэлл) намерен вернуть многомиллиардное семейное состояние, в котором отказали его матери. Однако между ним и желанным наследством стоят семь напыщенных и испорченных богачей, которые даже не в курсе о его существовании.

В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Кволли, Эд Харрис, Джессика Хэнвик, Тофер Грейс.

Стоимость билетов от 200 грн на утренние сеансы и до 880 грн на вечерние сеансы (Super LUX в ЦУМе).

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко наблюдается большой ажиотаж вокруг спектакля "Конотопская ведьма".

Билеты на все спектакли по 2 мая раскуплены, и достать их почти невозможно.

Также мы сообщали, сколько стоят билеты на спектакли со звездой "Тихой Навы" Александром Рудинским.

Рудинский играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В частности, в марте и апреле пройдет спектакль по пьесе Альбера Камю "Калигула". Все билеты на эти даты уже раскуплены, их цена варьируется от 400 до 1500 гривен — в зависимости от места.

Еще мы разбирали, почему продюсеры выбирают актера Тараса Цымбалюка на главные роли. По словам специалистов, его узнаваемость и популярность построена не столько на сильной фильмографии, сколько на медийной активности. Кроме того, продюсеры стараются избегать потенциальных рисков и отбирают звезд, которые привыкли к быстрым темпам съемок.

Также мы писали, сколько в среднем обойдется поход в Национальный академический драматический театр им. Франко этой весной. Зрителям предлагают широкий репертуар спектаклей - "Наталка Полтавка", "Конотопская ведьма", "Калигула", "Макбет", "Стеклянный зверинец" и другие.

Виктория Федорив - Редактор
Виктория Федорив
