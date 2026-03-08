Народна артистка України Наталія Сумська на сцені театру. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Народна артистка України Наталія Сумська зіграла в десятках фільмів та серіалів, проте головним місцем сили для неї залишається театр. Зірка виступає на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві.

Редакція Новини.LIVE розповість про те, скільки коштують квитки на вистави відомої народної артистки Наталі Сумської.

Реклама

Читайте також:

Незрівнянна

Вистава за п'єсою сучасного англійського драматурга Пітера Квілтера "Незрівнянна" пройде в 31 березня та 22 квітня.

На сцені глядачам покажуть реальну історію неординарної особистості кінця ХІХ — початку ХХ століття, американської піаністки та співачки Флоренс Фостер Дженкінс (1868–1944 рр). Головну героїню зіграє Наталія Сумська.

На березень залишилось дуже мало квитків. Зокрема, місця в партері обійдуться від 900 до 1200 гривень, місця на балконі другого ярусу — по 250 гривень. На квітень є багато вільних місць — ціна варіюється від 50 до 1500 гривень.

Вартість квитків на "Незрівнянну". Фото: скриншот

Кайдашева сім'я

Вистава пройде 7 квітня. Наталія Сумська зіграє Кайдашиху — сварливу, лицемірну і владну свекруху з однойменноъ повісті Івана Нечуя-Левицького.

"Сюжет "Кайдашевої сім'ї" охоплює події, що відбулися у великий сільській родині Кайдашів. Ми зустрічаємося з героями: Кайдашем, його дружиною Марусею та двома їх синами Карпом і Лавріном у критичний момент існування сім'ї, коли дорослішають діти, обирають собі пари і починається інше життя", — йдеться в афіші.

Квитки на цю легендарну виставу вже розкупили. Найдешевший квиток можна було придбати за 50 гривень, найдорожчий обійшовся б вам у 2000 гривень.

Вартість квитків на "Кайдашеву сім'ю". Фото: скриншот

Люкс для іноземців

Вистава запланована на 3 квітня та 16 травня. Вона поставлена за класично комедією популярного англійського комедіографа Дейва Фрімена та розповідає про вир подій у невеликому німецькому містечку на фестивалі Святого Вольфганга.

В "Люксі для іноземців" Наталія Сумська зіграє Хельгу.

"Дві сімейні пари поселяють в одному номері, що породжує купу плутанини та курйозних сцен", — йдеться в афіші.

На квітень місця в партері вже розкупили, за виставу в травні доведеться віддати в партері від 350 до 1500 гривень. у ложе квитки обійдуться у 450 гривень, а на балкончику — у 250-300 гривень.

Раніше ми розповідали, скільки коштують квитки на вистави з зіркою детективного трилера у стилі true crime"Тихої Нави" Олександром Рудинським. Навесні актор зіграє у трьох виставах — "Калігулі","Марії Стюарт" та "Макбеті". Проте квитки на них вже розкуплені.

Також ми писали, скільки в середньому киянам та гостям столиці обійдеться похід до Національного академічного драматичного театру ім. Франка цієї весни. Глядачам пропонують широкий репертуар вистав — "Наталка Полтавка", "Конотопська відьма", "Калігула", "Макбет", "Скляний зверинець" та інші.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась