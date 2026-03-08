Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Життя Скільки коштують квитки на вистави з народною артисткою Наталією Сумською

Скільки коштують квитки на вистави з народною артисткою Наталією Сумською

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 11:25
Вистави з Наталією Сумською  — ціна квитків та репертуар
Народна артистка України Наталія Сумська на сцені театру. Фото: Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. Колаж: Новини.LIVE

Народна артистка України Наталія Сумська зіграла в десятках фільмів та серіалів, проте головним місцем сили для неї залишається театр. Зірка виступає на сцені Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка у Києві.

Редакція Новини.LIVE розповість про те, скільки коштують квитки на вистави відомої народної артистки Наталі Сумської.  

Реклама
Читайте також:

Незрівнянна

Вистава за п'єсою сучасного англійського драматурга Пітера Квілтера "Незрівнянна" пройде в 31 березня та 22 квітня. 

На сцені глядачам покажуть реальну історію неординарної особистості кінця ХІХ — початку ХХ століття, американської піаністки та співачки Флоренс Фостер Дженкінс (1868–1944 рр). Головну героїню зіграє Наталія Сумська.

На березень залишилось дуже мало квитків. Зокрема, місця в партері обійдуться від 900 до 1200 гривень, місця на балконі другого ярусу — по 250 гривень. На квітень є багато вільних місць — ціна варіюється від 50 до 1500 гривень.

None - фото 1
Вартість квитків на "Незрівнянну". Фото: скриншот

Кайдашева сім'я

Вистава пройде 7 квітня. Наталія Сумська зіграє Кайдашиху — сварливу, лицемірну і владну свекруху з однойменноъ повісті Івана Нечуя-Левицького.

"Сюжет "Кайдашевої сім'ї" охоплює події, що відбулися у великий сільській родині Кайдашів. Ми зустрічаємося з героями: Кайдашем, його дружиною Марусею та двома їх синами Карпом і Лавріном у критичний момент існування сім'ї, коли дорослішають діти, обирають собі пари і починається інше життя", — йдеться в афіші.

Квитки на цю легендарну виставу вже розкупили. Найдешевший квиток можна було придбати за 50 гривень, найдорожчий обійшовся б вам у 2000 гривень.

None - фото 2
Вартість квитків на "Кайдашеву сім'ю". Фото: скриншот

Люкс для іноземців

Вистава запланована на 3 квітня та 16 травня. Вона поставлена за класично комедією популярного англійського комедіографа Дейва Фрімена та розповідає про вир подій у невеликому німецькому містечку на фестивалі Святого Вольфганга. 

В "Люксі для іноземців" Наталія Сумська зіграє Хельгу.

"Дві сімейні пари поселяють в одному номері, що породжує купу плутанини та курйозних сцен", — йдеться в афіші.

На квітень місця в партері вже розкупили, за виставу в травні доведеться віддати в партері від 350 до 1500 гривень. у ложе квитки обійдуться у 450 гривень, а на балкончику — у 250-300 гривень.  

Раніше ми розповідали, скільки коштують квитки на вистави з зіркою детективного трилера у стилі true crime"Тихої Нави" Олександром Рудинським. Навесні актор зіграє у трьох виставах — "Калігулі","Марії Стюарт" та "Макбеті". Проте квитки на них вже розкуплені.

Також ми писали, скільки в середньому киянам та гостям столиці обійдеться похід до Національного академічного драматичного театру ім. Франка цієї весни. Глядачам пропонують широкий репертуар вистав — "Наталка Полтавка", "Конотопська відьма", "Калігула", "Макбет", "Скляний зверинець" та інші.

гроші театр українські зірки Наталія Сумська вистава
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації